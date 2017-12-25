Серж Саргсян: Каждый сначала должен выполнить свои обязанности, а уже потом учить других

Президент Армении Серж Саргсян, выступая сегодня в Ереванском государственном университете (ЕГУ), по сути, обратился к студентам-членам инициативы «Во имя развития науки», которые борются за восстановление права на отсрочку от армии по учебе, подчеркнув, что каждый человек прежде всего должен выполнять свои обязанности.

«Насколько каждый из нас на своем месте сможет эффективно работать, настолько наша страна будет успешно развиваться. У нас нет никаких проблем по части активности студентов, у нас нет проблем с тем, чтобы выслушать любые предложения, но я считаю, что пришло время, чтобы каждый из нас сначала выполнил свои обязанности, а уже потом начал учить других, как им выполнять свои обязанности», - в своей речи, в частности, сказал президент.

Инициатива «Во имя развития науки» в прошлом месяце организовала недельную забастовку и акции протеста с целью сохранить прежний порядок предоставления права на отсрочку от службы в армии по учебе. Члены инициативы дважды на несколько дней запирались в одной из аудиторий ЕГУ и проводили голодовку. После обсуждений за круглым столом с представителями власти акции протеста на короткое время были прекращены, хотя инициатива в дальнейшем заявила, что их предложения приняты не были.

Серж Саргсян в своем сегодняшнем выступлении отметил, что есть предложения от студентов, которые не могут быть приняты.

«И сколько бы нам студенты не напоминали, что нужно публично просить граждан Республики Армения пожалеть нас и пойти защищать родину, мы такого не сделаем, потому что родина не только наша, родина – всех. Кроме того, те заявления, которые звучат в Республике Армения, через несколько минут становятся собственностью и азербайджанцев, и турок, и всех остальных», - отметил президент.

Член инициативы «Во имя развития науки» Юрий Авакян, который на прошлой неделе проводил голодовку, считает, что слова президента адресованы им.

«Я понимаю, что другие слушают нас, говоря, что это понимается как вопрос проблем армии и определенных военных секретов, но, как мы неоднократно отмечали, многие из нас служили в армии, в том числе я и Давид. Мы все это хорошо понимаем, и мы воздержались от поднятия очень многих вопросов и не станем их поднимать, потому что понимаем серьезность всего этого», - прокомментировал Авакян.

По словам Авакяна, в ходе одного-двух месяцев борьбы власти не только не прислушались к предложениям студентов, но и переложили на них собственные обязанности.

«От нас потребовали четких критериев. Для разработки этих критериев должен быть проведен мониторинг, должна быть проведена четкая работа со стороны компетентных лиц, которые являются специалистами Министерства образования и науки. Они должны сделать все это, это не наше дело, - сказал он. - Мы представили наш механизм: эту 100-балльную систему, какие, к примеру, могут быть критерии, но четкая разработка критериев со стороны студентов бакалавриата – это, мне кажется, нереально».

Несмотря на то, что новый закон «О военной службе и статусе военнослужащего» был полностью принят и подписан президентом Сержем Саргсяном, инициатива «Во имя развития науки» заявляет, что их борьба продолжится, но каким образом, по словам Юрия Авакяна, пока не решено.

«Борьба может идти как в направлении отзыва закона, так и в направлении устранения последствий принятого закона. Как это будет сделано – мы обсудим и решим», - сказал активист.

Согласно принятому закону, отсрочку от прохождения обязательной военной службы получат лишь те граждане, которые заключат договор с Министерством обороны и будут обязаны по завершении учебы отслужить в армии уже не два, а три года. В противном случае по достижении 18-летнего возраста они будут призваны в армию сроком на два года.