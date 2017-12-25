Президент Ирана посетил две армянские семьи

Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье вечером посетил две армянские семьи по случаю христианского праздника Святого Рождества. Сыновья из этих семей, Эдвин Шахмирян и Жордж-Кешиш Арутюн, погибли в 1980-е годы во время длительной войны между Ираном и Ираком. Информация и фотографии, касающиеся этих посещений Хасана Рухани, размещены на официальном сайте президента Ирана.

Поздравив семью погибшего в ирано-иракской войне Эдвина Шахмиряна со Святым Рождеством, Хасан Рухани сказал, что народ Ирана ценит верность и самопожертвование павших и испытывает уважение к их семьям. Во время посещения семьи Шахмирянов Хасан Рухани сказал, что эти дни являются радостью для всего народа Ирана и для мира, особенно «для наших армянских и христианских граждан, и я рад совершить визит в этот вечер», - отметил президент Ирана.

В ответ на радость матери Эдвина Шахмиряна и благодарность за то, что президент Ирана посетил их семью, Рухани сказал: «Это наш долг, это меньшее, что мы можем сделать для семей погибших. Вы посвятили вашего сына защите страны и народа Ирана, и вы, безусловно, заслуживаете высокого места рядом с Всемогущим».

Рухани сказал, что народ Ирана всегда доволен своими гражданами-армянами, считает их «надежными, трудолюбивыми и честными гражданами, которые любят свою страну».

Говоря о религии, президент Исламской Республики, доктор Рухани сказал: «Народ Ирана считает пророка Иисуса Христа, пророка Мухаммада, пророка Ноя, пророка Ибрагима и пророка Моисея великими пророками, которые принесли человечеству благословение и благо».

Официальный сайт президента Ирана отдельной новостью сообщает о посещении Хасаном Рухани семьи Жоржа-Кешиша Арутюна. Поздравив со Святым Рождеством, Рухани сказал, что «природа и учение Иисуса Христа могут принести человечеству мир и мирное сосуществование». Приветствуя самоотверженность и терпение семей погибших, Хасан Рухани сказал, что весь народ Ирана защищает кровь любимых мучеников, которые пожертвовали своей жизнью, защищая землю Ирана.

Рухани подчеркнул, что все религии и этнические группы в Иране в дни радости или печали стоят бок о бок. «Наш народ всегда стоял бок о бок, так будет и впредь», - сказал он.

В семье Жоржа-Кешиша Арутюна иранский президент коснулся также положения христиан на Ближнем Востоке. «Христиане понесли большие потери от террористов в Ираке, Сирии и Ливане, мусульмане также понесли потери. Террористы создали такие условия, что судьбы мусульман и христиан необычным образом еще больше переплелилсь, чтобы еще больше помогать друг другу в этой ситуации», - сказал президент Ирана.

Как сообщает сайт президента Ирана, мать и сестра Жоржа-Кешиша выразили радость по поводу визита иранского президента, поделились своими воспоминаниях о нем.

Во время посещения двух армянских семей Хасана Рухани сопровождал вице-президент по вопросам мучеников и ветеранов, который вручил семьям погибших памятные грамоты.