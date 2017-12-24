Обзор прессы за 23 декабря

Газета «Жаманак» пишет: «Минфин США внес в свой черный список имена еще 10 физических лиц, связанных с криминальным миром, и две компании. Примечательно, что в этом списке находится и армянин Рубен Татулян – Робсон. Робсон – один из гостей премьер-министра Карена Карапетяна, член созданного им и Самвелом Карапетяном инвестиционного клуба Армении. Короче говоря, Карен Карапетян надеется восстановить экономику Армении благодаря криминальным авторитетам вроде Робсона. Инвестиции Робсона и остальных мы так и не увидели, однако из-за поведения Рубена Татуляна Армения вот уже в который раз дискредитируется, наносится косвенный удар по международному авторитету нашей страны… Карен Карапетян, имеющий такого друга, как Робсон, поступит правильно, если уйдет с должности премьер-министра – избавив Армению от своих притязаний на власть и перспективы полностью дискредитировать страну в глазах международного сообщества».

В беседе с корреспондентом газеты «168 жам» бывший американский дипломат Пол Гобл отмечает, что Запад заинтересован в углублении отношений с Арменией. «Это означает, что, несмотря на то, что существует восприятие Армении в качестве сателлита России, тем не менее, Армения рассматривается отдельно от России, чем Армения может воспользоваться. Армения подписала соглашение с Евросоюзом, показав, что пытается сбалансировать свою внешнюю политику, что является положительным посылом для Запада», - отмечает Пол Гобл.

В газете «Жоговурд» читаем: «Правительство Армении разработало законодательную инициативу, согласно которой с апреля 2018 года будет запрещен импорт в страну автомобилей с правым рулем. Более того, будет запрещена перерегистрация, а, следовательно, и продажа таких автомобилей, которые уже ввезены в Армению. У этой инициативы есть серьезные проблемы в плане ее соответствия Конституции, поскольку она противоречит праву на свободное пользование собственностью. Инициированный правительством законопроект вызвал недовольство многих и стал поводом для создания инициативы «Правый руль»».