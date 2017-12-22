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Армения

Все рейсы из аэропорта «Звартноц» отложены или отменены из-за тумана

Из-за сильного тумана все рейсы из аэропорта «Звартноц» были отложены. Об этом Радио Азатутюн сообщил пресс-секретарь компании «Международные аэропорты Армения» Геворк Абрамян.

Пресс-секретарь авиакомпании «Армения» Геворк Хачатрян в свою очередь отметил: «Мы все - и пассажиры, и весь персонал - ждем, когда нам разрешат летать, чтобы мы смогли совершить рейсы».

На веб-сайте аэропорта сообщается, что все рейсы в Дубай, Москву, Доху, Киев и Вену отложены или отменены.

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