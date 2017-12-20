Давид Арутюнян: Для внесения изменений в Судебный кодекс не требовалось 63 голоса «за»

Министр юстиции Армении Давид Арутюнян сегодня коснулся темы законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Судебный кодекс», принятого в первом чтении в парламенте, подчеркнув, что для его принятия не нужно было 63 голоса «за», как это перед голосованием заявил спикер Национального собрания Ара Баблоян.

«Прежде всего, это не относится к Судебному кодексу, а к изменениям в действующем Судебном кодексе. Пожалуйста, отделите эти два законопроекта друг от друга, потому что в зале, похоже, было много путаницы, и звучат критические замечания в отношении вещей, которые не регулируются этим законом. Что касается того, является ли это конституционным законом или нет, по моему мнению, это не конституционный закон. Конституционным законом является Судебный кодекс, который я представляю, но не поправки к Судебному кодексу, которые представлял мой заместитель накануне», - заявил Арутюнян.

Отметим, что ранее сегодня парламентская фракция оппозиционного блока «Елк» («Выход») покинула зал заседаний парламента в знак протеста против того, как было проведено голосование.

Перед голосованием представители фракций «Елк» и «Царукян» заявили, что будут голосовать против этих изменений.

Поскольку было заявлено, что закон должен был быть принят 63 голосами «за», оппозиционеры пришли к выводу, что при отсутствии ряда депутатов партий власти, он принят не будет. Между тем, после голосования спикер парламента Ара Баблоян заявил, что закон принят, что вызвало негодование членов фракции «Елк», и они начали стучать по столам.

Отметим, что парламент Армении состоит из 105 депутатов. У фракции «Елк» 9 мандатов, а блок «Царукян» располагает 31 мандатами. Остальные мандаты принадлежат правящей Республиканской партии Армении и ее коалиционному партнеру «Дашнакцутюн».

Депутат от блока «Царукян» Наполеон Азизян, который проголосовал «за» законопроект, несмотря на позицию фракции, впоследствии в беседе с Радио Азатутюн заявил: «Я не голосовал за законопроект, просто палец задел [кнопку]».

На уточняющий вопрос, как именно так получилось, что палец задел кнопку, Азизян ответил так: «Ну, как, как? Молча, смеясь, задел да».