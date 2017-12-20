Саджад Карим: Соглашение ЕС-Армения - «историческая веха в наших отношениях»

«Подписанное Арменией с Евросоюзом Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве является исторической вехой в наших отношениях», - сегодня в ходе заключительной пресс-конференции комиссии парламентского сотрудничества Евросоюз-Армения отметил сопредседатель комиссии Саджад Карим.

«Для реализации соглашения еще предстоит проделать значительную работу, однако оно создает хорошие основания для перевода двусторонних отношений на новый уровень, - сказал европейский чиновник и продолжил: - Соглашение содержит очень хорошие основания для предоставления финансового содействия в рамках конкретных программ. Мы традиционно работали по принципу «больше за большее», что несет с собой условия. В этом смысле Армения должна продемонстрировать прогресс в тех сферах, о которых мы договорились. Но что самое важное, все эти сферы основаны на том, как Армения, будучи суверенным государством, и граждане Армении хотели бы видеть направление своего будущего развития. И Евросоюз готов оказать надлежащую поддержку этому процессу, поскольку армяне действительно взяли на себя это поистине фантастическое путешествие, в ходе которого страна будет двигаться вперед и станет такой, какой она сама себе это представляет».

Говоря о проводимой Арменией политике «и-и» в условиях напряженных отношений между Западом и Россией, Саджад Карим отметил: «Мы видим, что Армения делает что-то совершенно новое с точки зрения подписания с Евросоюзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.Армения является первой страной-членом Евразийского союза, которая одновременно углубляет отношения с Евросоюзом, и эти отношения никак не противопоставляются друг другу. Армения показывает, что она способна принимать собственные решения как суверенное государство, очень четко формулируя также свои будущие устремления и сопоставляя их со своим географическим положением. И это ставит Армению действительно в сильное положение».