Армения начала процесс ратификации соглашения с ЕС

Заместитель министра иностранных дел Армении Карен Назарян сегодня в Национальном собрании заявил, что Ереван уже начал процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Евросоюзом.

Назарян выразил надежду, что уже весной Национальное собрание ратифицирует документ: «Мы планируем завершить процесс весной 2018 года, главным образом рассчитывая также на содействие Национального собрания Армении. Надеемся, что наши партнеры из Евросоюза в свою очередь сделают все возможное для обеспечения беспрепятственного процесса ратификации. Мы тверды в намерении серьезно взяться за реализацию положений соглашения».

По словам Назаряна, еще до внесения в парламент подписанное в ноябре в Брюсселе соглашение должно пройти внутригосударственные процедуры. «Речь идет и об обсуждениях в Конституционном суде, и о решении правительства, и об обсуждениях в Национальном собрании, и о ратификации последним. Я не хотел бы забегать вперед, могу лишь сказать, что правительству дано поручение ускорить этот процесс – не за счет внутригосударственных процедур, о которых я сказал, но плавно осуществить процесс ратификации. Надеемся, что это станет возможно сделать до 1 апреля следующего года».

Когда ратифицируют документ 28 стран-членов Евросоюза и Европейский парламент, предвидеть невозможно, однако некоторыми положениями соглашения, к примеру, бюджетным содействием, Армения сможет воспользоваться уже после ратификации документа в собственном парламенте, не дожидаясь ратификации европейских стран.

«Трудно сказать, потому что 28 стран-членов должны осуществить внутригосударственные процедуры. Но, тем не менее, как говорилось во время заседания, мы можем воспользоваться пунктом о досрочном или временном применении соглашения (provisional application), который был согласован и который содержится в соглашении», - отметил Карен Назарян.

Председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян отметил, что хотя Армения сможет воспользоваться отдельными возможностями соглашения еще до окончательной ратификации со стороны Евросоюза, однако очень важно, чтобы соглашение было полностью принято и получило юридическую силу.

«Почему я считаю важной скорую ратификацию этого соглашения... Потому что это соглашение должно стать юридически обязывающим документом. И удовлетворяться тем, что переходные положения регулируют, скажем, возможное экономическое содействие или бюджетное содействие Армении, нельзя, поскольку это соглашение намного более глубокое и всеобъемлющее. Для нас не менее важен политический смысл соглашения, его политические характеристики, особенно связанные с региональной безопасностью и нагорно-карабахским конфликтом. Следовательно, наше предложение европейским государствам - быстро ратифицировать его, в основе своей содержит стремление превратить политический документ в юридический обязывающий документ, не только в экономическом, бюджетном и финансовом смысле, но и в плане укрепления региональной стабильности и роли Евросоюза в урегулировании арцахской проблемы», - сказал Ашотян.

Сопредседатель комиссии по парламентскому сотрудничеству Армения-Евросоюз Саджат Карим сказал, что соглашение содержит в себе многочисленные выгоды как для Армении, так и для Евросоюза. По его словам, Евросоюз также планирует увеличить выделяемое Армении финансовое содействие с учетом хода реформ.

«В течение последних нескольких лет мы были очевидцами реального, стабильного прогресса в повестке реформ Армении. Армения движется вперед, извлекая пользу из оказываемого Евросоюзом содействия. В 2017-2020 гг. двустороннее содействие достигнет в целом 160 млн евро. В предыдущий период, в 2014-2017 гг., сумма этих грантов составила 18,5 млн евро. Однако для этого содействия есть условия. И я считаю, что мы несем ответственность за то, чтобы подчеркнуть это обстоятельство: Армения должна со своей стороны выполнить определенные действия, в частности, выполнить требования в плане темпа реализации отраслевых реформ, в плане борьбы с коррупцией, свободы СМИ и защиты меньшинств»,- сказал Карим.