Планируется до конца 2018 года внедрить систему агрострахования

Фермеры смогут застраховать свой урожай от града, заморозков или засухи не раньше конца 2018 года.

Как сегодня сообщил заместитель министра сельского хозяйства Армении Армен Арутюнян, до этого в течение целого года Министерство сельского хозяйства совместно с Центральным банком и консалтинговой компанией будет работать над созданием института оценки ущерба. Это бюро разработает все критерии, связанные со страхованием.

По словам замминистра, в первую очередь в качестве цели будут выбраны фрукты, овощи и зерновые. «В первый год со стороны бюро также будут выбраны основные риски и основные культуры для пилотной программы. Возможно, на первом этапе это будут один или два риска и несколько видов фруктов или овощей, или зерновых. В течение некоторого времени мы будем проводить испытание, посмотрим, какая модель работает наилучшим образом».

В первый год программы предусмотрено ввести страхование от одного, максимум двух стихийных бедствий. Минсельхоз рассматривает в качестве приоритета вопрос страхования от града.

По словам Армена Арутюняна, пока также неясно, в каких областях будет реализована программа, будет ли страхование добровольным или обязательным. Однако ясно, что 10 млн евро будут направлены на субсидирование программы, то есть компенсацию части страховых выплат. Половину этой суммы в качестве гранта выделил немецкий банк KFW, другую половину – правительство Армении.

«Вчера в присутствии премьер-министра в правительстве между банком развития KFW и Министерством финансов Армении было подписано финансовое соглашение, которым предусматривается грантовое финансирование в размере 5 млн евро со стороны KFW по части сумм субсидирования для реализации первой питолной программы в Армении и обеспечения дальнейшего ее продолжения», - отметил замминистра сельского хозяйства.

Он заверил, что Центральный банк работает со страховыми компаниями и с их стороны есть интерес. И чем более рисковой является сфера, тем ущерба может быть больше. По словам Арутюняна, помимо местных страховщиков будет действовать также система перестрахования.

На вопрос Радио Азатутюн, установлен ли порог, сколько процентов ущерба фермерам будет возмещено и в каком виде будет эта компенсация, замминистра ответил: «Субсидирование, однозначно, будет денежным. Здесь второго мнения быть не может». Он также отметил, что международная практика показывает, что обычно оставляют минимальный порог, за который фермер не получает компенсацию. «Это может быть 5% или 10%, исходя из международной практики». - добавил чиновник.

По мнению фермеров-виноградарей, внедрение системы сельскохозяйственного страхования - это, конечно, хорошо, однако важно, чтобы она была доступна.

Жители села Агавнадзор Вайоцдзорской области Айказ Асатрян и Смбат Казарян в беседе с Радио Азатутюн сказали, что страхование не должно быть обязательным, но должно быть доступным для фермеров.

Они также отметили, что только после ознакомления с условиями страхования примут решение о том, застраховывать свой виноградник или нет: «В любом случае, вопрос зависит от размера суммы, потому что фермер сегодня 90 процентов сельскохозяйственных работ выполняет в долг. Если у него будут деньги, он на эти наличные деньги выполнит работы. Сегодня фермер не в том положении, чтобы иметь дома деньги и использовать их для оформления страховки».