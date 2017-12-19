Готемюллер: Скорость развития отношений Армении с НАТО зависит от решения Еревана

После переговоров с президентом, министром обороны и министром иностранных дел Армении заместитель генерального секретаря НАТО заявила: «Это зависит от решения Еревана, насколько быстро и интенсивно будут развиваться отношения Армении с НАТО».

В интервью Радио Азатутюн Роуз Готемюллер подчеркнула, что не заметила, что Россия пытается оказать давление на Армению с тем, чтобы Ереван отказался от развития отношений с Североатлантическим альянсом. «Я считаю, что у нас хороший, соответствующий уровень сотрудничества. Наше сотрудничество отражает то, в чем Ереван заинтересован и что воплощает в жизнь. В настоящее время Армения имеет очень серьезные цели - реформировать все правительство. Армения движется к парламентской системе, при которой парламент будет контролировать, к примеру, вооруженные силы. Есть определенные сферы, в которых НАТО может оказать экспертное содействие Армении, мы рассматриваем наши отношения как хорошие отношения, потому что мы можем совместно работать в направлении приоритетов, установленных Ереваном. Однако я хочу подчеркнуть, что скорость и интенсивность развития отношений с НАТО полностью зависят от решения Еревана», - сказала замгенсека НАТО.

Вчера, принимая в своей резиденции высокопоставленного представителя НАТО, президент Армении Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что сотрудничество Армении с Североатлантическим альянсом развивается в нормальном режиме, и поблагодарил за содействие, оказываемое со стороны НАТО Армении».

«Меня действительно впечатлило то, что за предыдущие годы сделала Армения в плане сотрудничества с НАТО, учитывая то, что Ереван взял на себя обязательство направить дополнительные подразделения для участия в миссии НАТО «Решающее содействие» в Афганистане, а также в миссии KFOR в Косово. И этих сил Армении больше, чем сил любой другой страны-члена ОДКБ. Важно оценить и подчеркнуть то, что Армения уже сделала», - сказала Готемюллер.

На вопрос Радио Азатутюн, чувствовала ли она какое-либо давление со стороны Кремля в период сотрудничества Армения-НАТО, Роуз Готемюллер ответила: «Нет. Это короткий ответ, но это правда».

На следующий вопрос, считает ли она такое давление возможным, она ответила: «Конечно, это зависит от Кремля. У них есть свое мнение, но я считаю важным подчеркнуть, что НАТО руководствуется решениями, принятыми Арменией. Я знаю, что у Армении крепкие отношения с Россией, и, опять же, по нашему мнению, Армения должна решить, как развивать свои отношения с Россией. По нашему мнению, это не тот вариант, когда один выигрывает, а другой проигрывает».

Готемюллер: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован мирным путем

Роуз Готемюллер также затронула карабахский конфликт, представив позицию Североатлантического альянса: проблема должна быть разрешена мирным путем.

«Позиция НАТО по нагорно-карабахскому конфликту заключается в том, что конфликт должен быть урегулирован с помощью дипломатии, мирным путем. НАТО считает, что очень важно, чтобы три сопредседателя Минской группы ОБСЕ тесно сотрудничали. Я была на заседании Совета министров ОБСЕ в Вене, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел России Сергей Лавров и представитель Франции встретились и приняли очень хорошее заявление. Встретились также министры иностранных дел Армении и Азербайджана. В октябре встретились президенты Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что все это создает новую возможность для урегулирования карабахского конфликта. НАТО напрямую не участвует в этой дипломатии, мы поддерживаем дипломатические усилия, [направленные на урегулирование конфликта]. В этом смысле наша позиция очень твердая и четкая: мы не хотим видеть возобновление военных действий, это плохо для всех», - сказала заместитель генсека НАТО.