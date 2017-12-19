Блок «Царукян» еще не обсуждал предложение «Елк»

Блок «Царукян» еще не обсуждал предложение блока «Елк» («Выход») о поддержке выдвижения Артака Зейналяна в качестве кандидата на пост президента Армении.

Для того, чтобы Зейналян смог баллотировался на пост президента, оппозиционному блоку необходимо собрать подписи, по меньшей мере, четверти депутатов парламента, то есть, 27 депутатов. Фракция «Елк», в которую входят 9 депутатов, написала письменное обращение к фракции блока «Царукян», которая имеет 31 мандат, предлагая провести консультации по вопросу выдвижения кандидатуры Зейналяна.

Сегодня депутат от блока «Царукян» Геворг Петросян заявил, что консультации еще не состоялись, у них еще нет решения по вопросу кандидата в президенты, но они не исключают никакого варианта. «У блока «Елк» есть ожидания, нельзя никого лишать ожиданий. Другой вопрос, насколько реалистичны эти ожидания по нашей части. И в любом вопросе, включая этот вопрос, переговоры предполагают равное участие обеих сторон. А они выясняли, есть ли у нас кандидат или нет?», - отметил он.

По словам Петросяна, на данный момент у блока «Царукян» нет кандидата, и данный вопрос на повестке дня не стоит. «Если у нас будет кандидат, естественно, общественность будет знать об этом. Возможно, не будет. Но если у нас нет кандидата, это не значит, что мы обязаны защищать кандидата от блока «Елк»», - добавил он.

На вопрос, возможно ли, что блок «Царукян» поддержит кандидата от республиканцев, Петросян ответил так: «На данный момент я ничего не могу исключить. В политике ничего не исключено. На данный момент блок «Царукян» никого не поддерживает, и такого вопроса на повестке дня нет».

Между тем, представитель фракции «Елк» Арам Саргсян заявил, что, предлагая выдвинуть кандидатуру Артака Зейналяна, они хотят показать, что имеют достаточный потенциал также для того, чтобы прийти к власти, а, обращаясь к блоку «Царукян», не пытаются проверить, являются ли они реальной оппозицией или нет.