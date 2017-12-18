Роуз Готемюллер: 25 лет партнерства Армения-НАТО «были очень позитивными»

«Очень важно, чтобы в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта Армения и Азербайджан работали вместе. Особенно приветствуется то, что президенты двух стран встретились в октябре в Женеве, а министры иностранных дел - две недели назад в Вене», - такое мнение сегодня на встрече со студентами Ереванского государственного университета (ЕГУ) высказала находящаяся в Ереване с визитом заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер, касаясь нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что Готемюллер еще в 1990-е годы работала в администрации президента США Билла Клинтона. Сегодня в ЕГУ Роза Готемюллер также сказала, что хорошо помнит активную стадию конфликта и сожалеет о том, что и спустя более 25 лет конфликт остается неразрешенным.

«Я знаю, что сопредседатели Минской группы и госсекретарь США Рекс Тиллерсон принимали участие в работе Совета министров ОБСЕ в Вене. Я рада, что Соединенные Штаты на таком высоком уровне участвуют в этом процессе вместе с министрами иностранных дел России и Франции.

Мы в НАТО ожидаем нового прогресса в разрешении этого кризиса. Я считаю, что решение конфликта окажет благоприятное влияние на весь регион. От имени НАТО я могу сказать, что мы позитивно оцениваем и рады видеть недавние дипломатические усилия на высоком уровне. Надеюсь, что они дадут результат», - сказала заместитель генсека НАТО.

Она сегодня ответила только на вопросы студентов. Их вопросы касались отношений НАТО с Македонией и Сербией. Прозвучали даже вопросы личного характера. Высокопоставленный чиновник НАТО подчеркнула, что уже 25 лет, как Армения сотрудничает с Североатлантическим альянсом, и, по словам Готемюллер, это были очень позитивные 25 лет.

«Мы так много сделали вместе, и в первую очередь я хочу выразить благодарность. Армения является единственной страной-партнером, которая последовательно обеспечивает присутствие своих миротворцев в Косово и Афганистане, мы высоко ценим это участие», - сказала высокопоставленный представитель НАТО.

На состоявшейся сегодня встрече заместителя генсека НАТО Роуз Готемюллер и министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна были подведены итоги 25-летнего сотрудничества между Арменией и НАТО, а также намечено дальнейшее сотрудничество. Высокопоставленный чиновник НАТО и глава внешнеполитического ведомства Армении не обошли стороной и вопрос нагорно-карабахского конфликта. После встречи стороны выступили с заявлениями.

«Сотрудничество между НАТО и Арменией отвечает нашим взаимным интересам. Ранее в этом году Армения согласовала с НАТО свою новую Программу действий индивидуального партнерства, в рамках которой мы тесно работаем в сферах военного образования и оборонных реформ. И мы будем работать на основе поставленных перед нами предложений», - в частности, сказал Налбандян.

Напомним, что несколько дней назад о ведущихся с Североатлантическим альянсом переговорах рассказал также начальник управления оборонной политики Министерства обороны Армении Левон Айвазян, подчеркнув,что результаты военно-технического сотрудничества скоро станут заметны. Армянский чиновник отметил, что это сотрудничество не будет ограничиваться лишь покупкой оружия и боеприпасов, но будет включать в себя различные компоненты.

Накануне визита Роуз Готемюллер в Ереван отношения Армения-НАТО затронул также посол США в Армении Ричард Миллз, отметив, что альянс готов продолжать оказывать поддержку Вооруженным силам Армении.

Роуз Готемюллер сегодня примут президент Армении Серж Саргсян и министр обороны Виген Саргсян.