Шарль Азнавур критикует власти Армении

В то время, как одного сажают за то, что он украл два яйца, те, кто украл миллионы, остаются безнаказанными, в интервью французскому изданию Nouvelles d’Armenie в этом месяце заявил французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. Как подчеркнул Азнавур, это для него неприемлемо.

«Мы должны понять, что у нас есть прекрасная страна для развития, иначе однажды она может исчезнуть как некоторые древние цивилизации. И ответственность за это будут нести руководители Армении», - сказал Азнавур.

По словам всемирно известного шансонье, он говорил с руководителями Армении на эту тему: «Я их не щажу. Я говорю то, что думаю».

Азнавур отметил, что своей работой он пытается сделать так, чтобы у Армении было много друзей. «Я призываю людей инвестировать в Армению, посвятить себя Армении».

По его словам, курс Армении сейчас неплохой, она продвигается вперед, некоторые вещи хороши, но главное препятствие – это клеймо коммунистического строя, для полного избавления от которого еще предстоит пройти определенный путь.

Шансонье также затронул тему фонда Шарля Азнавура, который заменяет Союз «Азнавур для Армении», созданный после разрушительного землетрясения 1988 года. Азнавур отметил, что его фонд продолжает осуществлять предыдущие гуманитарные программы для помощи людям, оставшимся без крова, но также будет заниматься культурной деятельностью.

В том же интервью Азнавур также говорил о бывшем и нынешнем президентах Франции, Франсуа Олланде и Эммануэле Макроне.

«Мы должны еще дать ему возможность поработать, должны продемонстрировать к нему доверие», - сказал Азнавур, добавив, что намерен пригласить Макрона в Армению.

«Нужно подготовить это приглашение таким образом, чтобы оно было полезно для Армении», - отметил он.

Отметим, что 93-летний Шарль Азнавур продолжает давать концерты. Его сольный концерт состоялся на позапрошлой неделе в крупнейшем концертном зале Парижа.

Азнавур даст концерты в ряде городов Франции с 20 января по 6 февраля.