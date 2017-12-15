На армяно-иранской границе открылась свободная экономическая зона «Мегри»

Премьер-министр Армении Карен Карапетян, сегодня принимавший участие в открытии свободной экономической зоны «Мегри» на армяно-иранской границе, заявил, что это будет способствовать развитию бизнеса.

По его словам, экономические режимы Армении позволят иранским бизнесменам начать бизнес в свободной экономической зоне и экспортировать товары в Европу и евразийские страны. Аналогичные благоприятные условия, по словам главы правительства Армении, действуют также для экспорта в Иран.

«Мы уверены, что те условия, которые будут созданы в свободной экономической зоне, и те возможности, которые имеет наша страна... это очень хорошая платформа для развития бизнеса», - отметил Карен Карапетян.

После открытия свободной экономической зоны с рядом хозяйствующих субъектов были подписаны договора. Премьер-министр сказал, что это еще даже не половина дела и успех свободной экономической зоны зависит от работы.

Карен Карапетян также подчеркнул, что министр экономического развития и инвестиций и его команда будут в центре его внимания. «То, чего мы ожидали, у нас получилось хорошо. Но это очень и очень небольшая часть и только начало. Теперь нужна ежедневная работа», - сказал он.

По словам премьера, в свободной экономической зоне они планируют активизировать приграничную торговлю с Ираном, туризм. За первые десять месяцев этого года армяно-иранская двусторонняя торговля составила 211,4 млн долларов США, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Хозяйствующие субъекты, работающие в свободной экономической зоне «Мегри», будут освобождены от налога на прибыль, НДС, акцизных налогов и таможенных пошлин, выплачивая лишь подоходный налог.

Для максимального использования возможностей свободной экономической зоны был разрешен широкий секторальный охват: будут представлены сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, перевозок, туризма и другие сферы.

По словам министра экономического развития и инвестиций Сурена Караяна, открытие свободной экономической зоны «Мегри» будет способствовать сбалансированному территориальному развитию и привлечению иностранных инвестиций. «В ближайшие годы мы планируем, что 50-70 операторов войдут в свободную экономическую зону, будут вложены инвестиции в размере 100-150 млн долларов США, и те проекты, которые мы видим и которые, вероятно, обсудим, обеспечат экспорт на сумму примерно 250 млн долларов», - сказал министр.

Губернатор Сюникской области Ваге Акопян сказал, что к ним уже обратился ряд предпринимателей из Украины, Грузии и Беларуси, которые хотят работать в свободной экономической зоне.

Акопян сообщил, что они рассчитывают на создание 2000 новых рабочих мест: «Для нас очень важно, чтобы было движение товаров, движение денег. Это, несомненно, придаст дополнительный импульс экономическому развитию нашего региона, что, однозначно, можно только приветствовать».

Уже 20 декабря, по словам губернатора, они примут большую делегацию из Ирана. В Капане будет открыт торговый офис Ирана, и они надеются, что между Капаном и иранским городом Джульфа будет установлен автобусный маршрут.