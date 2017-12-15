Пресс-секретарь МИД РА: Позиция Армении по армяно-турецким отношениям не изменилась

Позиция Армении по армяно-турецким отношениям не изменилась, ее в последний раз два дня назад в Афинах озвучил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Об этом сегодня заявил Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя вчерашнее заявление МИД Турции об армяно-турецких протоколах.

Этим заявлением официальная Анкара ответила на выступление Налбандяна 13 декабря в столице Греции, где он, в частности, сказал: «По инициативе президента Армении начался процесс нормализации отношений с Турцией, что привело к подписанию Цюрихских протоколов в октябре 2009 года. Тем не менее, эти документы до сих пор ратифицированы не были, поскольку Турция выдвинула необоснованные предварительные условия, которые противоречат букве и духу протоколов.

Эти документы не могут постоянно быть заложниками, и именно поэтому в сентябре президент Армении объявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения объявит протоколы аннулированными, поскольку для их реализации нет позитивного прогресса, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов».

В заявлении МИД Турции говорится: «Налбандян заявил, что Турция несет ответственность за отсрочку ратификации этих протоколов. Эти утверждения не отражают истину и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение».

Внешнеполитическое ведомство Турции также напоминает, что с 1991 года, когда Армения была провозглашена независимым государством, Турция на нескольких уровнях была привержена нормализации отношений с Ереваном.

«Несмотря на отрицательную позицию Армении по протоколам, Турция привержена основным положениям протоколов. Эти протоколы по-прежнему находятся в повестке дня Комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции. Для их ратификации важно, чтобы на Южном Кавказе была обеспечена благоприятная политическая атмосфера и мир.

В этом случае необходимо, чтобы был прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, основанный на территориальной целостности Азербайджана и резолюциях Совета безопасности ООН. В любом случае Армения должна положить конец своему вторжению на азербайджанские территории», - также говорится в заявлении турецкого МИДа.