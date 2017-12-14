Для ремонта участка на берегу реки согласие русских не требуется, проблема с иранской стороной – чиновник

Представитель правительства Армении уверяет, что в официальном документе была допущена опечатка, для ремонта 40-метрового участка на берегу реки Аракс, граничащей с Ираном, нет необходимости в получении согласия российской пограничной воинской части.

Широкий резонанс среди армянской общественности вызвал один проект решения, представленный на сегодняшнем заседании правительства, согласно которому Государственному комитету водного хозяйства (ГКВХ) разрешается прекратить договор, заключенный с компанией «Мегринское ДСЭУ» еще 21 апреля 2017 года, по которому компания должна была осуществить ремонтные работы на указанном участке.

«Поскольку вышеупомянутый участок вдоль реки Аракс граничит с Исламской Республикой Иран, а наши прибрежные территории охраняются пограничной военной частью РФ 2393, то было необходимо достичь между сторонами согласия на выполнение и завершение работ на указанном участке. Однако в ходе встреч в рабочем порядке плодотворное сотрудничество оказалось невозможным, и между сторонами соглашение достигнуто не было», - написано в сегодняшнем решении правительства.

«Невозможность выполнения работ обусловлена несогласием пограничной воинской части 2393 РФ», - также говорится в решении правительства.

На заседании правительства проект этого решения представил председатель Государственного комитета водных ресурсов Арсен Арутюнян. «Имела место опечатка, потому что российская сторона не имеет к этому никакого отношения. Речь идет об иранской стороне. [Вместе] с российскими пограничниками мы ведем переговоры с иранской стороной. Если иранская сторона не дает согласия, это означает, что нить обрывается. Речь идет о переговорах с иранской стороной.

У нас с российской стороной никаких проблем нет. В результате работ по укреплению берега реки ее русло меняется, что вызывает некоторые возражения иранской стороны. Этот вопрос находится на этапе обсуждения. Мы сейчас ведем переговоры с иранской стороной, чтобы было полное согласие и этот вопрос был урегулирован», - сегодня в беседе с журналистами сказал глава ГКВХ.

О том, что проблема с иранской стороной, в документе нет ни слова, однако чиновник то и дело повторял: «Вы неправильно поняли, нигде не идет речь о российских пограничниках. Проблема с иранской стороной».

Из слов армянского чиновника также стало ясно, что в переговорах с иранской стороной также участвует российская сторона. «Согласие российской стороны вообще не имеет никакого отношения к этому проекту. Пограничники - это российская сторона, поэтому мы должны вести переговоры с Ираном совместно с российской стороной. У российской стороны нет права голоса, решение принимают армянская и иранская стороны. На встрече с теми же турками российская сторона всегда присутствует, потому что она охраняет границу», - сказал Арсен Арутюнян.

Сегодня к этому вопросу также обратились в Национальном собрании. Секретарь фракции «Елк» («Выход») Геворк Горгисян потребовал от правительства ответа: «Я считаю это серьезнейшей проблемой и считаю, что правительство должно каким-то образом прокомментировать, чтобы мы поняли, почему мы не можем отремонтировать этот важнейший участок границы, и что мы должны сделать, чтобы не быть в такой зависимости от капризов конкретной воинской части РФ?» - заявил Горгисян.

На сегодняшнем заседании правительства было приняло еще одно примечательное решение: на неопределенный срок и на правах безвозмездного пользования компании «Газпром Армения» переданы газопроводы и газораспределительное оборудование в Мегри и Агараке общей стоимостью почти 1,3 млрд драмов.

Почему правительство во главе с Кареном Карапетяном, долгие годы работавшим в «Газпроме», решило сделать подобный подарок российскому монополисту, в течение дня выяснить не удалось: в министерстве энергетических инфраструктур и природных ресурсов на наши обращения не ответили.