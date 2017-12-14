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Что должен сделать Мхитарян, чтобы вернуться на поле? У Моуринью нет ответа на этот вопрос

Генрих Мхитарян (архив)

Что должен сделать Генрих Мхитарян, чтобы вновь выйти на поле? Вчера на пресс-конференции после матча с «Борнмутом» этот вопрос был одним из первых, заданных журналистами главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Мхитарян в семи из последних восьми матчей не выходил на поле, несколько недель назад вы жестко раскритиковали его. Что сейчас должен сделать Мхитарян, чтобы вновь войти в команду?» - спросил один из журналистов. Моуринью в ответ лишь стал говорить о причинах отсутствия Мхитаряна, обойдя тему его возвращения.

«У меня на скамейке запасных есть место только для шести человек, и я стараюсь здесь соблюдать баланс. У меня два защитника, которые могут сыграть на разных позициях, Эшли Янг хорошо действует на флангах, Андер Эррера - полузащитник, Златан Ибрагимович - нападающий, а Маркус Рэшфорд - второй форвард и вингер. Если я включу в команду Мхитаряна, то должен буду исключить кого-то из этих игроков, между тем, я считаю, что эти футболисты больше заслуживают быть в составе команды. Они заслужили свое место», - сказал Моуринью.

После многообещающего старта и нескольких признаний подряд в качестве лучшего футболиста матча Мхитарян уже больше месяца не выходит на поле, иногда он даже бывает не заявлен в качестве запасного игрока. После матча «Манчестер Юнайтед» - «Челси» 5 ноября Генрих Мхитарян лишь один раз вышел на поле, да и то на 20 минут. Несколько недель назад Моуринью публично заявил, что недоволен Мхитаряном.

«Я недоволен его игрой, и это касается не одного-двух матчей, а трех, четырех или пяти. Он очень хорошо начал сезон, но потом шаг за шагом стал исчезать. Уровень его игры в плане забивания голов, владения мячом, удержания соперника в напряжении, выполнения обязанностей 10-го номера постепенно снизился, и этого было достаточно, чтобы оставить его вне игры, поскольку другие работают, чтобы заслужить это право», - сказал тренер «МЮ».

После этих жестких заявлений британские газеты написали, что тренер «МЮ» провел внеочередную встречу с Мхитаряном по вопросу его спортивной формы. О чем говорили Моуринью и Мхитарян, неизвестно. 28-летний полузащитник в последние недели не обновляет свои страницы в соцсетях. Эта неопределенная ситуация еще больше усилила циркулирующие за кулисами слухи о том, что лидер сборной Армении в январе может перейти в другой клуб.

Авторитетное итальянское издание Corriere dello Sport опубликовало некоторые подробности, утверждая, что Мхитарян может перейти в миланский «Интер» и что оба клуба уже ведут переговоры по этому вопросу. Ранее сообщалось, что португальский тренер «Манчестер Юнайтед» хочет обменять Мхитаряна на португальского полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

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