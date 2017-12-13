Министр здравоохранения представил статистические данные о мальчиках как данные о девочках

Министр здравоохранения Левон Алтунян сообщил Радио Азатутюн, что не планирует подавать в отставку. К отставке министра призвал депутат от блока «Царукян» Геворк Петросян, заявив, что занимающий политическую должность Левон Алтунян должен ответить за свое взрывоопасное заявление.

В ходе программы «Фейсбуковская пресс-конференция» «Азатутюн ТВ», обосновывая, почему девочек нужно вакцинировать против вируса папилломы человека именно в возрасте 13 лет, министр здравоохранения сослался на результаты опросов, согласно которым в Армении «около 25% девочек в возрасте до 15 лет уже имеют сексуальный опыт». При этом, на уточняющий вопрос, идет ли речь о девочках младше 15 лет, Алтунян вновь ответил утвердительно.

«Как депутат, я требую от министра представить достаточные и обоснованные доказательства, подтверждающие факт проведения таких опросов и факт наличия подобных результатов этих опросов. Потому что я не думаю, что в Армении существует такая реальность. Не дай Бог, если это так, значит, мы несчастная нация, а если это не так, значит, занимающий политическую должность министр должен понести ответственность за это высказывание», - сегодня заявил Геворк Петросян.

«Если у них есть какой-то проект и им нужно его провести, то пусть придумают что-то другое, а не проводят этот проект ценой оскорбления нашего национального достоинства, достоинства наших будущих матерей, наших армянских девушек», - добавил он.

Депутат считает, что министр сообщил о преступлении, поэтому его заявлением должны заняться также правоохранительные органы: «Тем самым г-н министр также бросает перчатку правоохранительным органам, потому что если вступают в половые отношения с девушкой младше 14 лет, не только с девушкой, но и с юношей, даже при их согласии, то это согласие в юридическом смысле не имеет значения для освобождения лица от ответственности».

Депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА) Гагик Меликян также был уверен в том, что в Армении подобной статистики быть не может. Депутат сначала потребовал предоставить ему видеозапись заявления министра, затем просмотрел ее, возмутился и заявил: «Я не знаю… я этому не верю. Конечно, должны быть представлены результаты опросов».

В конце дня Министерство здравоохранения представило разъяснения относительно вызвавшего большой шум заявления Алтуняна, отметив, что «произошла путаница», министр представил статистику о мальчиках как данные, касающиеся девочек. Пресс-служба сослалась на результаты «Национального исследования поведения в отношении здоровья детей школьного возраста в Армении 2013-2014 гг.», согласно которым во время анонимного опроса 21 процент 15-летних мальчиков и 1 процент 15-летних девочек сказали, что имели половые отношения. А согласно проведенному в 2010 году исследованию, 45 процентов 15-летних мальчиков и 2 процента 15-летних девочек сказали, что имели половые контакты. Но вопреки опубликованному министерством в этих двух исследованиях нет никаких данных о 25 процентах мальчиков.

Несмотря на разъяснение Министерства здравоохранения, депутат фракции «Царукян» Геворк Петросян в телефонной беседе с Радио Азатутюн заявил, что если министр здравоохранения не отличает мальчиков от девочек, значит «страна катится в пропасть». «Такой министр должен уйти в отставку», - уверен Петросян.

Левон Алтунян заявил Радио Азатутюн, что не собирается уходить в отставку. «Честно говоря, я не слежу за общественной деятельностью этого человека, не знаком с его требованиями и не планирую с ними знакомиться», - отметил министр. На уточняющий вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что он не планирует подавать в отставку, министр ответил утвердительно.