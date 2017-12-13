Парламент Армении принял в первом чтении поправки в закон «О государственном долге»

Национальное собрание Армении сегодня приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О государственном долге», которые позволят правительству брать кредиты, превышающие допустимый порог госдолга.

За поправки проголосовала правящая коалиция - фракции правящей Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн», против - оппозиционные фракции «Елк» и «Царукян».

Согласно действующему в настоящее время закону, долг правительства не должен превышать 60% от валового внутреннего продукта (ВВП) предыдущего года. Закон запрещает правительству брать новый кредит, если вследствие этого кредита государственный долг превысит 60% от ВВП.

Принятый сегодня в первом чтении законопроект хотя и не повышает 60-процентный порог, однако снимает ограничение на его превышение. Однако в случае взятия нового кредита правительство должно представить специальную программу того, как в дальнейшем оно намерено снизить долговое бремя и держать его в допустимых пределах, а взятые кредиты должны расходоваться только на такие программы, которые будут способствовать экономическому росту.

Перед голосованием депутат фракции «Царукян» Наира Зограбян сказала, что изменения неприемлемы, и без того в следующем году на каждого гражданина Армении ляжет долг в размере 2200 долларов. «У этого законопроекта одна цель: в очередной раз взять иностранный кредит. Это неприемлемо. Вчера здесь в ответ на звучащий раз десять вопрос о том, как были потрачены прежние долги, представитель правительства говорил о чем угодно, осталось только, чтобы он огласил репертуар оперного театра, но при этом он отказался ответить на вопрос», - отметила она.

Вопросы об эффективном расходовании взятых кредитов министру финансов в ходе вчерашнего обсуждения в парламенте вопросы задали депутаты фракций «Елк» и «Царукян».

Депутата фракции «Царукян» Микаела Мелкумяна ответ министра не удовлетворил, и он попытался получить более конкретный ответ: «Эффективно они были потрачены или нет? Ответьте: да или нет».

Министр финансов Вардан Арамян ответил: «Ответ на вопрос следующий: международные структуры относительно предоставленных ими кредитов также имеют результативные показатели. Все те кредитные программы, которые, как Вы сказали, неэффективны, попадают в черный список... Армения считается страной с наилучшими показателями».

Арамян во время вчерашних обсуждений отметил, что долг правительства в этом году составит 55,4%, а в следующем году правительство планирует сократить долг на один процентный пункт. Он также заверил, что законопроект не вызовет проблем с госдолгом.

Примечательно, что:, сняв запрет на нарушение допустимого порога госдолга, парламент сегодня в ходе того же внеочередного заседания одобрил законопроект о взятии нового кредита в размере 40 млн долларов у Азиатского банка развития.

ВВП Армении в 2016 году составил 10,55 млрд долларов, а весь госдолг Армении сейчас составляет 6,4 млрд долларов, то есть больше 60%. Однако Армения не находится в состоянии дефолта благодаря предпринятым еще два года назад законодательным изменениям. В 2015 году опять-таки на внеочередном заседании был принят законопроект, согласно которому кредиты, взятые Центральным банком, в расчетах не учитываются. Если до этого ограничения закона распространялись на весь госдолг, который являлся суммой долгов правительства и Центрального банка, то после внесения изменений законодательные ограничения стали распространяться лишь на долг правительства, который по состоянию на ноябрь этого года составил 5,8 млрд долларов или 55% от ВВП.

По мнению экономиста Ваагна Хачатряна, действующий закон «О госдолге» уже нарушается. Помимо ограничения, касающегося превышения 60% от ВВП, закон также устанавливает, что если долг правительства уже достиг 50% от ВВП, то дефицит бюджета следующего года не должен превышать 3% от усредненного ВВП за три последних года.

По словам экономиста, долг правительства достиг порога в 50%, а дефицит бюджета больше 3% усредненного ВВП. «Я могу сказать, что Республика Армения, согласно действующему закону, находится в состоянии дефолта», - отметил он.

На внеочередном заседании сегодня были обсуждены и приняты также другие объемные законопроекты, скажем, законопроект «О насилии в семье» или поправки в Налоговый кодекс.

Депутаты перед обсуждениями посетовали на такой стиль работы правительства.

«Так нельзя. По спокойной процедуре внесите, мы обсудим, подробно поймем, что происходит, что изменяется... Законы целой стопкой вносятся в парламент в последний день. Почему вносятся в последний момент, я не понимаю», - выразил недоумение Эдмон Марукян (фракция «Елк»).