В Агдамском районе 400 азербайджанских солдат и гражданских лиц были допрошены или арестованы за шпионаж в пользу армян – Meydan TV

«За последние несколько месяцев сотни жителей Агдамского района и военнослужащих азербайджанских подразделений, дислоцированных на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана, были подвергнуты приводу и допрошены по подозрению в шпионаже в пользу армян», - утверждает действующий в Германии азербайджанский оппозиционный сайт Meydan TV.

Ссылаясь на результаты расследования, проведенного журналистами издания IFACT.GE, азербайджанский оппозиционный сайт утверждает, что после одного инцидента, произошедшего весной на агдамском участке линии соприкосновения, находящемся под контролем азербайджанских сил, развернулись драматические события.

Один из уже демобилизовавшихся из азербайджанской армии военнослужащих рассказал расследующим журналистам следующее: «Рано утром мы узнали, что кого-то схватили на наблюдательном посту. Но это был не солдат, а пастух, который сказал нам, что пасет овец. Мы доложили об этом командиру».

По словам бывшего военнослужащего, командир забрал себе одну овцу, а затем сказал солдатам оставить пастуха и остальных овец в покое. Это решение командира вызывало у подчиненных недовольство. «Солдаты стали спорить с командиром. По их словам, наблюдающие за границей со стороны Армении могут увидеть, в каком направлении пойдут овцы, и узнают, что в этих местах нет наземных мин. Они сказали командиру, что он подвергает опасности всех своих солдат», - рассказал бывший военнослужащий.

В конце концов, согласно Meydan TV, военнослужащие обвинили своего командира в сотрудничестве с противником, донесли на него одному из командиров в соседней воинской части, и вскоре началось официальное расследование.

Спустя несколько дней после инцидента, 7 мая, Военная прокуратура, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности Азербайджана выступили с совместным заявлением, отметив, что создана следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников этих ведомств, «с целью проведения предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту государственной измены».

Бывший азербайджанский военнослужащий, который побеседовал с сайтом IFACT.GE, утверждает что в первые недели расследования силовики допросили около 400 жителей Агдамского района и несущих службу на этом участке линии соприкосновения военнослужащих. «Их всех подозревали в получении денег от армянских спецслужб и передаче противнику секретной военной информации», - утверждает источник сайта.

Спустя некоторое время после начала расследования азербайджанские СМИ сообщили о задержании 42 человек, подозреваемых в шпионаже. «В дальнейшем, однако, администрация президента Азербайджана распорядилась, чтобы все сообщения о произошедшем, кроме заявления властей, были удалены с сайтов», - пишет Meydan TV.

По утверждению авторов расследования, в результате допросов и задержаний в азербайджанских населенных пунктах, расположенных у линии соприкосновения, стала царить атмосфера взаимного недоверия. Один из представителей местной власти сказал журналистам: «Люди, которых вы знаете в течение долгого времени, люди, которых вы видите каждый день, обвиняются в том, что они сотрудничают с армянами. Люди в растерянности. Мы думали, что знаем, где враг. Но оказалось, что они среди нас».

Этот местный чиновник также рассказал, что в одном только селе Чямянли, расположенном недалеко от линии соприкосновения, задержали местного врача, его дочь и сына, а также пастуха Мехмана Гусейнова, который скончался в ходе допроса.

«Родные Гусейнова хотели похоронить его рядом с могилой отца, в селе Джамилли. Но жители села были против, поэтому его похоронили за пределами кладбища» - пишут авторы расследования.

А демобилизованный азербайджанский военнослужащий в беседе с IFACT.GE рассказал, что недавно беседовал со своими товарищами, еще несущими службу на агдамском участке линии соприкосновения. «Они говорят, что ничего не изменилось. Пастухи продолжают пасти овец по соседству с позициями», - отметил собеседник сайта.