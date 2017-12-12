ЕСПЧ обязал Армению и Азербайджан выплатить компенсацию армянским и азербайджанским беженцам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня удовлетворил иски армянского и азербайджанских истцов, постановив соответственно обязать правительства Азербайджана и Армении выплатить им компенсацию за материальный и нематериальный ущерб, а также за понесенные расходы.

ЕСПЧ еще в 2015 году удовлетворил иск Минаса Саргсяна против Азербайджана и иск Эльхана Чирагова и других против Армении, предложив правительствам двух стран создать механизм, с помощью которого эти лица, лишившиеся имущества вследствие Карабахской войны, смогли бы восстановить свое право собственности и получить компенсацию.

Сегодня уже страсбургский суд подчеркивает, что решения он вынес в условиях неурегулированности карабахского конфликта и отсутствия предложенного им механизма, лишь обязав выполнить решение в виде компенсации суммы.

Судьи ЕСПЧ по делу «Чирагов и другие против Армении» единогласно постановили, что правительство Армении должно выплатить каждому из истцов по 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб и в целом за расходы на сумму 2864287 фунтов стерлингов. Иск представили шестеро азербайджанских беженцев, утверждая, что не имеют возможности вернуться в свои дома, находящиеся в Лавинском районе, откуда он убежали в 1992 году во время Карабахской войны, и распоряжаться своим имуществом.

Судьи по делу «Саргсян против Азербайджана» также единогласно постановили, что правительство Азербайджана должно выплатить истцу 5000 евро в качестве компенсации за материальный и нематериальный ущерб и 30000 евро в качестве компенсации за расходы. В своей жалобе Минас Саргсян, который, кстати, уже умер, отметил, что в 1992 году был вынужден бежать из своего дома в Шаумянском районе и не имеет возможности вернуться в село и распоряжаться своим имуществом.

Сегодня в заключительной части приговора ЕСПЧ подчеркнул обязательство обоих государств в вопросе нахождения путей урегулирования карабахского конфликта. Суд также подчеркнул, что в случае обоих дел компенсация ущерба точно не рассчитана, поскольку прошло много времени и трудно точно подсчитать понесенный ущерб.