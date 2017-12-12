60-процентный порог госдолга Армении сохраняется

Правительство вновь инициировало поправки в закон «О государственном долге» и фактически предлагает снять то жесткое ограничение, согласно которому запрещается брать новые кредиты, если в результате этого долг правительства превысит 60% от валового внутреннего продукта (ВВП).​

В отличие от представленного в парламент варианта, действующий в настоящее время закон содержит жесткое ограничение: долг правительства не должен превышать 60% от ВВП предыдущего года, а все те сделки, вследствие которых долг превысит этот порог, должны считаться недействительными.



Представлявший сегодня на внеочередном заседании парламента законопроект министр финансов Вардан Арамян счел это ограничение очень жестким: «Если 60%, ты не можешь взять новый кредит или все они становятся недействительными. Это довольно жесткие механизмы, и жизнь показывает, что страны одна за другой вместо установки правил касательно дефицита, устанавливают правила в основном относительно расходной политики, что мы также сделали».

Хотя согласно законопроекту правительство не поднимает установленный допустимый порог госдолга в 60% от ВВП, однако предлагает не запрещать брать кредиты, в результате которых долг может превысить этот порог. Однако в случае взятия нового долга правительство должно представить четкий план сокращения соотношения долга к ВВП, а взятые кредиты расходовать лишь на такие программы, которые будут способствовать экономическому росту.

«Если госдолг превышает 60%, то в этом случае правительство представляет парламенту свою программу по возвращению к нормальным размерам долга, то есть меньше 50%», - сказал председатель парламентской комиссии по финансово-бюджетным вопросам Гагик Минасян (правящая Республиканская партия Армении).

Законопроектом предлагается еще одно нововведение: все ограничения, связанные с госдолгом, не действуют в форсмажорных ситуациях. «По крайней мере, для нас очевидно, что есть также риски, которые невозможно предвидеть. Это ситуация войны или риски, связанные с катастрофами, есть также риски, связанные с кризисами на глобальных рынках. И в этом случае эти правила прекращают действовать», - пояснил Минасян.

Член оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Эдмон Марукян задал министру финансов Вардану Арамяну вопрос: не подготавливает ли тем самым правительство законодательную базу для взятия новых кредитов?

Министр на это ответил: «Смысл всего этого пакета заключается не в том, чтобы предоставить возможность взять тем или иным образом новые кредиты, а в установке правил: что мы должны делать, какую налогово-бюджетную политику мы должны осуществлять».

Депутат фракции «Царукян» Микаел Мелкумян поинтересовался, означает ли это, что в 2018 году долг правительства превысит 60-процентный порог, на что министр финансов ответил: «Представляя бюджет, мы заявили, что ожидаем, что соотношение долг-ВВП в конце этого года составит 55,4%, а в 2018 году мы планируем его сокращение на один процентный пункт».