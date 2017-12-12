Лакот: Благодаря соглашению с ЕС Армения может стать очень важным звеном в регионе

«Экономика Армении - это пирог, который все хотят не разделить, а увеличить», - заявил новоназначенный посол Франции в Армении Жонатан Лакот, отвечая на вопрос о том, сможет ли Армения, будучи членом инициированного Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС), после недавнего подписания соглашения с Евросоюзом выполнить взятые на себя обязательства и не попадет ли она под влияние России.

«Россия присутствует в общей панораме Армении, это очевидно, все это знают. Но и мы, и не только мы, но и другие европейские страны, также хотим иметь нашу долю участия в этом экономическом контексте Армении», - добавил новоназначенный посол в ходе своей первой пресс-конференции.

Жонатан Лакот подчеркнул, что заключенное 24 ноября в Брюсселе между Арменией и Еврсоюзом соглашение является историческим событием, намекнув на то, каким трудным путем шла Армения к этому документу.

Посол подчеркнул, что соглашение является уникальным в своем роде, поскольку на данный момент это единственный документ, который подписан с государством-членом ЕАЭС. «Вся соль этого соглашения заключается в том, что Армения, являясь членом ЕАЭС, также может иметь особые отношения с Евросоюзом».

«Это для Армении большая ответственность, потому что соглашение побуждает Армению предпринять реформы», - добавил посол.

На вопрос Радио Азатутюн, готова ли Армения реализовать эти реформы, посол ответил, что встречался с властями Армении по этому вопросу и считает, что важность этих реформ ясна для всех сторон.

«Я считаю, что благодаря этому документу Армения может стать очень важным звеном в регионе. Это я понял особенно после встречи с уже действующими в Армении французскими хозяйствующими субъектами. Их работа станет легче, потому что благодаря предпринятым реформам Армения становится ближе к европейским нормам. Но то, что интересует действующие здесь французские компании, это доступность рынка ЕАЭС. И если Армения сможет предстать с имиджем безопасной среды для бизнеса, эта страна, естественно, возьмет на себя роль моста. По нашему представлению, членство в обеих системах усиливает Армению», - сказал Лакот.

Кстати, посол Франции подчеркнул, что французских инвесторов очень интересует также перспектива рынка Ирана.

По словам посла, этот всеобъемлющий документ, помимо облегченных торговых подходов, предоставляет возможности для отраслевого сотрудничества. Понимая, что для армянского общества очень важен вопрос либерализации визового режима, посол Лакот подчеркнул, что соглашением этот процесс не регулируется. «В этом вопросе важно, чтобы договоренности удовлетворительным образом соблюдались. Как только все необходимые условия будут выполнены, будет дан старт переговорному процессу, что приведет к либерализации визового режима. Получается, что этот процесс должен начаться в подающей заявку стране, а не в Брюсселе», - сказал Жонатан Лакот.

Касаясь нагорно-карабахской проблемы, новый посол Франции подчеркнул, что руководство Франции на самом высоком уровне следит за этим конфликтом, Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, в полной мере привержена взятым на себя обязательствам. «Я нахожусь в Армении два месяца, и за это время на линии соприкосновения были жертвы. Могу сказать, что речь идет вовсе не о замороженном конфликте. Это реальный конфликт, который оказывает тяжелое влияние на армянское общество, правительство и государство», - сказал Лакот.

Резюмируя, французский посол еще раз подчеркнул, что Франция «решительно взялась за эту работу, которая должна привести к урегулированию конфликта без применения силы».