Представитель МВФ: В Армении конкуренция ограничена

На фоне многолетних обещаний властей создать равные возможности для всех на рынке, представитель авторитетной международной организации утверждает, что конкуренция в армянской экономике ограничена, и властям еще многое предстоит сделать в этой связи.

В беседе с Радио Азатутюн представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Армении Юлия Устюгова подчеркнула, что субъектам, имеющим доминирующее положение на рынке, нельзя позволять злоупотреблять своей силой. «Наша оценка такова, что конкуренция на армянском рынке действительно ограничена, и многое надо улучшить. Мы подняли и обсудили этот вопрос с властями Армении. По нашему мнению, это не способствует экономическому росту, и эту проблему нужно решать в двух направлениях.

С одной стороны, конечно, доминирующим силам не должно быть позволено злоупотреблять своей силой. С другой стороны, важно способствовать улучшению бизнес-среды, чтобы новые компании могли выйти на рынок и развиваться. Этот путь ограничит доминирующие силы», - отметила Юлия Устюгова.

Всего месяц назад, подводя итоги года своего пребывания в должности премьер-министра Армении, Карен Карапетян заявил о достижениях властей в области конкуренции. «Мы с 55-го места поднялись на 34-е место в индексе экономической свободы. В плане конкуренции – с 79-го на 73-е. Мы убеждены, что бизнес-среда Армении улучшается, но мы также признаем, что у нас есть узкие места, на которых мы однозначно должны работать», - заявил Карапетян.

На вопрос, что отвечают представители армянских властей, когда перед ними поднимается вопрос свободной конкуренции, представитель МВФ ответила так: «Мы можем видеть ответ властей в правительственной программе. Это официальный документ, отражающий официальную точку зрения, и мы можем видеть в этом документе, что власти планируют уточнить юридические формулировки, определяя, что такое злоупотребление доминирующим положением. В то же время, правительство планирует принять меры по улучшению бизнес-среды, уточнению правил игры, поддержке компании, входящих на рынок».

По словам Устюговой, крайне важно, чтобы были реализованы правительственные программы, нацеленные на способствование свободной конкуренции. «На самом деле власти работают, в документах есть программы, которые могут быть очень четкими, прозрачными, но проблема заключается в реализации этой программы», - отметила Юлия Устюгова.

Четыре года назад, в ноябре 2013 года, вопрос о монополиях в экономике Армении подняла другая авторитетная международная организация – Всемирный банк. Согласно опубликованному в то время докладу ВБ, экономика Армении является наиболее монополизированной в странах бывшего СССР и Восточной Европы.