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Карабахский вопрос

Главы МИД Армении и Азербайджана могут вновь встретиться в ближайшем будущем

(Слева на право) Министры иностранных дел Азербайджана, России и Армении, Эльмар Мамедъяров, Сергей Лавров и Эдвард Налбандян

Посол России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при поддержке Минской группы ОБСЕ, возможно, состоится уже в начале следующего года. Он отметил, что Россия полностью поддерживает такую тенденцию.

Заявления Лукашевича прозвучали во время телемоста Вена-Москва, на котором были подведены итоги ежегодного заседания Совета министров ОБСЕ.

Главы МИД Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, встретились на полях заседания Совета министров ОБСЕ 6 декабря.

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