Главы МИД Армении и Азербайджана могут вновь встретиться в ближайшем будущем

Посол России в ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что новая встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана при поддержке Минской группы ОБСЕ, возможно, состоится уже в начале следующего года. Он отметил, что Россия полностью поддерживает такую тенденцию.

Заявления Лукашевича прозвучали во время телемоста Вена-Москва, на котором были подведены итоги ежегодного заседания Совета министров ОБСЕ.

Главы МИД Армении и Азербайджана, Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедъяров, встретились на полях заседания Совета министров ОБСЕ 6 декабря.