Председатель Конституционного суда Армении Гагик Арутюнян не хочет баллотироваться в качестве кандидата в президенты Армении в апреле 2018 года. Сегодня, отвечая на вопросы Радио Азатутюн, Арутюнян отметил, что подобного предложения от властей ему и не поступало.

«У меня лично такого желания нет», - сегодня в беседе с журналистами отметил Гагик Арутюнян. В ответ на вопрос Радио Азатутюн, если подобное предложение будет сделано, примет ли он его, глава КС ответил: «Я не говорю в сослагательном наклонении. У меня подобного желания нет, в моей повестке дня этого нет».

Согласно новой Конституции, в апреле 2018 года, когда истечет срок полномочий президента страны Сержа Саргсяна, нового президента изберет Национальное собрание. По циркулирующим в СМИ сведениям, республиканцы предпочитают видеть на этом посту именно Гагика Арутюняна. Последний соответствует требованию Конституции: он беспартийный, кроме того, весной ему исполняется 70 лет, и он больше не может быть председателем КС. В прошлом заместитель председателя Верховного совета, вице-президент республики, исполняющий обязанности премьер-министра, а с 1996 занимающий должность председателя Конституционного суда Гагик Арутюнян сегодня, однако, опроверг эти утверждения СМИ.

«СМИ заняты медитацией, больше ничего не могу сказать», - заявил он.