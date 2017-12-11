Марукян: Президент своим выступлением констатировал, что власти были осведомлены о воровстве

Заявление президента Армении Сержа Саргсяна показывает, что высшая власть была осведомлена о воровстве, однако воры были прощены, потому что они обеспечивали властям голоса на выборах. Об этом сегодня, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, заявил депутат оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Национального собрания Армении Эдмон Марукян, комментируя субботнее выступление президента на заключительном заседании конференции, посвященной органам местного самоуправления и территориального управления.

В этом выступлении президент предупредил руководителей общин, что если они продолжат злоупотреблять должностным положением и уносить деньги населения себе домой, то после Нового года прощения им не будет. «Не секрет, что многие руководители общин злоупотребляют своей должностью и используют ее для непонятных и неприемлемых доходов, начиная с того, что различными уловками отчуждают принадлежащие общине земли, демонстрируют нечестное отношение к общинным бюджетам. Не буду вдаваться в детали, потому что для меня этот разговор очень неприятен. Хочу только сказать одно: мы были очень снисходительны к руководителям общин, потому что считали, что этот институт должен состояться, и в этот период возможны некоторые плохие проявления. Я никого не пугаю, но хочу предупредить всех вас: если кто-то будет заниматься такими делами, то лучше пусть идет и работает в другом месте. Говорю откровенно: мы готовы относиться к вам, как к зенице ока своего, готовы в рамках наших возможностей помогать, будь то личные или общинные дела, но мы не готовы видеть, как некоторые из вас уносят деньги нашего населения себе домой. Стыдно», - сказал Серж Саргсян.

«И прошу, пусть никто после Нового года, будь то глава областной администрации, будь то министр или близкий мне человек, в подобных случаях не хлопочет о прощении какого-либо главы общины», - подчеркнул он.

«В своем выступлении президент, фактически, констатировал, что высокопоставленные власти были осведомлены о воровстве, а значит, правоохранительные органы были на своих местах, то есть они возбуждали дела и расследовали. Иначе, как власти знали бы о том, что происходил грабеж? Дело доходило до того, что кто-то должен был быть привлечен к ответственности, и какой-то губернатор, министр территориального управления прощали этих людей. Они так говорят: «Мы прощали, потому что думали, что местное самоуправление должно состояться и что могут быть недостатки». Я согласен с тем, что во время становления могут быть недостатки, но я не думаю, что грабеж, воровство из местных бюджетов и приватизация общинного имущества таким образом являются недостатками. Иными словами, идет становление не местного самоуправления, а большой группы расхитителей, которая впоследствии предоставляла свои услуги на всех выборах. Их прощали не потому, что нужно становление местного самоуправления, а потому что они хорошо приносят голоса, хорошо раздают взятки. И власть на самом высоком уровне прощала этих людей», - сегодня заявил Эдмон Марукян.

Эдмон Марукян подчеркнул, что, учитывая заявления президента, генеральный прокурор должен дать ход прозвучавшим в выступлении президента утверждениям. «Если бы я был генпрокурорм, я обязательно дал бы этому ход, начал бы заниматься этим делом, узнал бы, какой губернатор вмешался и по какой процедуре эти люди были прощены», - отметил он.

На вопрос, возможно ли, что «Елк» обратится к генпрокурору с требованием дать ход заявлениям Сержа Саргсяна, Эдмон Марукян ответил, что в блоке этот вопрос пока не обсуждался, однако глава государства сделал это заявление публично, и правоохранительные органы любое такое заявление обязаны изучить.

Между тем, вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов не согласен с оппозиционным коллегой, возражая: выступление Сержа Саргсяна - это не сообщение о преступлении, президент всего лишь озвучил свою озабоченность.

«В речи господина президента нет никакого сообщения о преступлении, - заявил Шармазанов. - Господин президент как глава государства, как лидер политической команды перед лицом новых реалий, новых вызовов ставит задачу более эффективного управления».

На замечание Радио Азатутюн о том, что президент заявил, что они осведомлены о том, как, главы общин, злоупотребляя должностным положением, воруют имущество населения, и вопрос, если есть такие факты, почему до сих пор нет уголовных дел в отношении этих глав общин, как сказал президент, почему до сих пор их прощали, а теперь принято решение после Нового года не прощать, пресс-секретарь РПА ответил: «Я Вам уже дал четкий ответ. Мой ответ может Вас удовлетворить или не удовлетворить. Это раз. Во-вторых, должны быть уголовные дела или нет, это решает не Национальное собрание и не вице-спикер парламента, и не пресс-секретарь Республиканской партии. Для этого есть правоохранительные органы. Будьте уверены, если есть подобные основания, то будут сделаны шаги».

На уточняющий вопрос, значит ли это, что президент сделал эти заявления без достаточных на то оснований, Шармазанов ответил: «Я не должен анализировать эту часть слов президента. Все, что президент говорит, он говорит, имея на то основания».

На вопрос, почему президент подчеркнул, что после Нового года руководителям общин больше не станут прощать воровство, Шармазанов ответил, что после Нового года будут новые реалии. «Мы живем уже при парламентской системе, появились новые вызовы», - отметил он.

В Генпрокуратуре Радио Азатутюн заявили, что любая информация, содержащая конкретные данные о преступлениях, проверяются в установленном законом порядке, и им дается соответствующая правовая оценка, независимо от того, идет ли речь о руководителях общин или о других должностных лицах.