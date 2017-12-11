Радио Азатутюн - «Средство массовой информации года»

Армянская ассоциация юристов и Антикоррупционная коалиция организаций гражданского общества Армении наградили Армянскую службу «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» - «Азатутюн» в номинации «Средство массовой информации года» за активное освещение избирательных процессов, выявление и в определенной степени сдерживание коррупционных рисков.

Церемония награждения прошла 9 декабря и была организована по инициативе Антикоррупционной коалиции организаций гражданского общества Армении в рамках финансируемой ЕС программы «Приверженность к конструктивному диалогу», направленной на то, чтобы голоса организаций гражданского общества были восприняты и повлияли на решения правительства.

На церемонии награждения присутствовали генеральный прокурор Армении Артур Давтян, министр юстиции Армении Давид Арутюнян, министр финансов Армении Вардан Арамян, глава отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Хоа-Бин Аджемян, посол Чехии в Армении Петр Микиска, представители государственных и общественных организаций.

Антикоррупционная коалиция организаций гражданского общества Армении была основана по инициативе Армянской ассоциации юристов в 2014 году. Около 95 организаций из Еревана и областей Армении являются членами Коалиции. Коалиция была создана в рамках «Многосторонней программы содействия борьбе с коррупцией», осуществляемой при поддержке Европейского союза. Программа «Приверженность конструктивному диалогу» реализуется НПО «Ассоциация юристов Армении» в сотрудничестве с партнерами – НПО «Агора Сентрл Юроп» (Чехия), Армянским центром демократического образования (СИВИТАС), Международным центром развития человека, Ассоциацией сотрудничества МСП и Союзом армянских общин.





