Обзор прессы за 9 декабря

В связи с Всемирным днем по борьбе с коррупцией газета «Жаманак» отмечает, что для Армении, фактически, этот день является днем борьбы с «угрозой национальной безопасности»: «Около недели назад во время выступления в Следственном комитете Серж Саргсян объявил коррупцию угрозой национальной безопасности. Спорить с этим бессмысленно и невозможно. С другой стороны, трудно спорить с той реальностью, что если в Армении и есть борьба с коррупцией, то она, мягко говоря, не соответствует режиму и логике борьбы с угрозой национальной безопасности».

В центре внимания редактора газеты «Аравот» громкое заявление председателя постоянной комиссии НС по здравоохранению и социальным вопросам Акопа Акопяна относительно бедных: «Лишить Акопа Акопяна мандата? Здесь у меня больше оговорок. Если даже есть соответствующие юридические механизмы, разве правильно лишать депутата мандата за высказанное им любое мнение – будь то демократическое или нет, умное или глупое? Да, председатель комиссии НС по социальным вопросам должен понимать, что масло или мясо не являются предметами роскоши, а входят в рацион любого современного человека, и что повышение цен на эти продукты наносит болезненный удар по нашим неимущим слоям населения… Но лишение мандата за высказанное мнение может стать плохим прецедентом. Лучшим способом наказания для депутата стало бы лишение его возможность переизбраться, и в нормальном обществе Акоп Акопян больше никогда депутатом не стал бы. Но придет время выборов, избирателям напомнят благотворительность Акопяна и депутатский мандат вновь окажется у него в кармане».

В беседе с корреспондентом газеты «168 жам» бывший американский дипломат Пол Гобл, говоря о недавней встрече между главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, и последних развитий вокруг переговорного процесса по Карабаху, отмечает: «В настоящее время России выгодно иметь преимущество в вопросе мирного урегулирования карабахского конфликта, и участие Турции в этом процессе крайне нежелательно, поскольку Турция и непредсказуема, и может отнять у России монопольную инициативу в этой зоне. Турция продолжит вмешиваться. По всей видимости, это вмешательство будет иметь успех только в случаях, подобных событиям апреля 2016 года. То есть, если будут столкновения. Иначе в переговорном процессе, который находится под влиянием как России, так и Соединенных Штатов, такое вмешательство не разрешается».