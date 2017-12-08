Спикер парламента Армении в аэропорту Москвы подвергся досмотру

Председатель Национального собрания Армении около месяца назад, возвращаясь из Душанбе в Ереван, в московском аэропорту был подвергнут досмотру российскими пограничниками. Поскольку до вылета оставалось мало времени, Ара Баблоян сам решил пройти обычную процедуру.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн об этом рассказал начальник управления общественных связей аппарата Национального собрания РА Арсен Бабаян.

«При прохождении контроля безопасности председатель Национального собрания по общим правилам снял свое пальто, пояс, часы, прошел через рамку металлоискателя, быстро оделся, припоясался и поднялся на борт самолета», - сказал он.

О том, что второе лицо государства подверглось досмотру в столице союзной России, общественность узнала лишь спустя несколько недель, да и то из уст оппозиционного депутата.

Депутат фракции «Елк» («Выход») Сасун Микаелян, который также входил в состав возвращавшейся из Душанбе в Ереван армянской делегации и стал очевидцем вышеотмеченного, два дня назад в ходе заседания Национального собрания, которое проходило под председательством Ара Баблояна, заявил, что главу парламента Армении в Москве «обыскал какой-то сержант», а затем, обратился к министру иностранных дел Эдварду Налбандяну, потребовав от него разъяснений в связи с произошедшим.

«Перед всеми пассажирами, на пропускному пункте, я понимаю, что мы пересекаем границу другого государства, должны подчиняться законам государства, но на пропускном пункте обыскивают второе лицо страны- члена Евразийского экономического союза: заставили снять ремень, какой-то сержант… Немного неприятно. В конце концов, разве нет межгосударственного договора, чтобы подобного не было. Если Володин приедет в Армению, его здесь на руках носить будут», - сказал Микаелян.

Депутату пообещали, что министр иностранных дел дат разъяснения.

Радио Азатутюн направило запрос на имя председателя Национального собрания с просьбой сообщить, какая действует процедура, когда второе официальное лицо Армении едет за границу, насколько была соблюдена процедура, предусмотренная для председателя парламента, и, в конце концов, какую оценку дает Ара Баблоян произошедшему в Москве.

На наши вопросы, однако, ответил Арсен Бабаян, по словам которого, «в соответствии с международными стандартами, вообще при посадке в самолет все должны подвергаться проверке» и что имевшее место с Ара Баблояном было не обыском, а досмотром с помощью металлоискателя.

«Мы не посещали Российскую Федерацию. Москва была для нас транзитным городом, мы вообще не въезжали в эту страну. Просто, принимая во внимание длительность процедуры, если бы мы прошли через другую процедуру, то не успели бы на самолет и остались бы в Москве».

На вопрос Радио Азатутюн, разве не предусмотрен какой-то протокол – встреча, проводы - даже в случае транзита, Бабаян ответил: «Это протокольные мероприятия. Если бы у нас было время, то обязательно посредством нашего посольства был бы проинформирован наш представитель в России или соответствующие службы РФ, и указанная Вами процедура возможно имела бы место. Но в этом случае мы бы опоздали на самолет».

На вопрос, почему все это не было сделано заранее, Бабаян ответил: «Первоначально это было сделано. Потому что, когда мы ехали туда, мы ехали отмеченным Вами путем. Во время возвращения не по нашей вине, по вине таджикских авиалиний, вследствие задержки было принято решение пройти обычную процедуру, чтобы не опоздать на самолет».

На вопрос Радио Азатутюн, нормально ли относится Ара Баблоян к тому, что второе лицо Армении должно проходить подобную процедуру на территории иностранного государства, Арсен Бабаян ответил: «Господин Баблоян нормально относится к этому, также у него есть желание увидеть, как в аэропортах иностранных государств обслуживают граждан Республики Армения».

Между тем, вчера на встрече с журналистам, касаясь того, что произошло с главой парламента в Москве, заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что они обратят внимание на произошедшее, потому что между государствами должен действовать принцип взаимности.

Бывший председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Ованнес Игитян сегодня сказал Радио Азатутюн, что посольство Армении в Москве через МИД России ранее направляло распоряжение в аэропорт, и армянские официальные делегации проходили через специальный зал, где не подвергались досмотру.

«Если бы Министерство иностранных дел Армении или посольство Армении в России направило распоряжение через Министерство иностранных дел РФ, то вся делегация прошла бы, так сказать, официальным путем, и никакого досмотра, никакой такой процедуры, связанной с безопасностью, не проходила бы», - сказал Игитян.