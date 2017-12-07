На усиление всех многоквартирных домов в стране потребуется 23-35 млрд долларов

Если землетрясение, равное по силе Спитакскому землетрясению, произойдет в Ереване, 40% жилищного фонда будет разрушено, а если землетрясение произойдет ночью, число жертв достигнет 110 тысяч человек. Эти прогнозы еще в 2010 году были сделаны государством совместно с японской организацией «Джайка». Но и до этого специалисты точно знали, что построенные в советские годы многоквартирные дома не отвечают ныне действующим требованиям сейсмической безопасности.

По словам специалиста сейсмической службы МЧС Армении Завена Хлгатяна, с целью оценки столица была разделена на три участка, состоящие из трех разных грунтов, самый рисковый из которых расположен на территории под названием Аэрация. «Здания гибкого типа, построенные на грунте третьего класса, могут во время землетрясения испытывать резонанс и получить больше повреждений. Можно предположить, что лишь 20% гибких зданий, построенных на подобных грунтах, могут выдержать землетрясение», - сказал он.

Большая часть из 4600 многоквартирных домов столицы построена с расчетом выдержать землетрясение силой 7-8 баллов, но после землетрясения 1988 года сейсмический риск был оценен в 9 баллов и выше.

По словам представителя Государственного комитета по градостроительству Александра Мовсисяна, для того, чтобы привести здания в соответствие с нынешним сейсмическим риском, потребуется около 12-15 млрд долларов.

Заметим, что только 40% многоквартирных домов находятся в Ереване. Советник управления строительства и научно-технического нормирования Госкомитета по градостроительству Александр Мовсисян сообщил, что, по их расчетам, на усиление многоквартирных домов по всей стране требуются инвестиции в размере 32-35 млрд долларов.

На вопрос, есть ли такое видение и когда оно будет реализовано, Мовсисян ответил, что правительство имеющиеся у него средства пока направило на восстановление зоны бедствия и строительство школ. «Эти программы должны быть завершены… До 2030 года мы едва ли сможем сделать 60-70% школ сейсмически безопасными».

Вновь обратившись к Еревану, архитектор Сархат Петросян сказал, что вместо разработки отдаленных программ, прежде всего, нужно не делать имеющийся жилфонд еще более уязвимым. Государство направо и налево выдает разрешения на пристройки, добавление этажей. «Когда мы сегодня ходим по городу, то видим разного рода пристройки… Вместо того, чтобы укреплять сейсмическую безопасность зданий, они делают их еще больше уязвимыми», - отметил он.

Чиновник комитета по градостроительству возразил на это, что этим вопросом занимаются органы местного самоуправления. По словам Александра Мовсисяна, чтобы понять реальную картину, сначала для каждого здания должен быть составлен технический паспорт.

Архитектор спросил чиновника: почему за три десятилетия это дело не было сделано: «Дать техническую оценку одному зданию составляет 80-100 тысяч драмов. Разработать подобный документ для указанных вами 4-5 тысяч зданий… речь идет о смешных цифрах».

На это Александр Мовсисян ответил: «Технический паспорт стоит не 80-100 тысяч. 80-120 тысяч - это техническое заключение по зданию... Только представьте, во всей Армении насчитывается 18 тысяч многоквартирных домов... И потом есть закон о том, что сегодня это является функцией собственника».

«Для снижения сейсмического риска был выбран также вариант наличия информированного общества, в первую очередь в качестве цели выбраны школьники», - сказал представитель МЧС.