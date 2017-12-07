Жизнь в Гюмри принципиально изменится - премьер

Жизнь в Гюмри принципиально изменится, сегодня в ходе рабочего визита в Ширакскую область на брифинге с журналистами в Гюмри заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

«Мы регулярно, ежедневно должны работать, чтобы жизнь здесь изменилась, и, на самом деле, она изменится», - сказал Карапетян.

Премьер отметил, что существующие сегодня в Гюмри проблемы преодолимы. «Просто необходимо смотреть на это с оптимизмом и соответственно работать», – сказал Карен Карапетян.

Отвечая на вопрос о том, когда будут решены жилищные проблемы тех оставшихся в результате землетрясения без крова жителей города, которые до сих пор ютятся во времянках, глава правительства сказал: «У нас есть комплексная программа, в отношении домиков-времянок с в данный момент конкретных сроков назвать не могу, но качество жизни в Гюмри однозначно изменится».

На вопрос, когда будут созданы рабочие места, премьер ответил: «Послезавтра я скажу. Каждый день мы работаем над этим, создаем условия, чтобы бизнес пришел, создал рабочие места, инфраструктуры, у нас есть специальная программа. Когда откроются новые места? Что мне вам ответить, дорогие? Скажу послезавтра».

На вопрос о том, что делает правительство для сокращения бедности, Карен Карапетян ответил: «Вся программа правительства направлена на это».

Отметим, что сегодня в Гюмри состоялась поминальная церемония, посвященная 29-й годовщине разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. На церемонии присутствовал также премьер-министр Армении Карен Карапетян.