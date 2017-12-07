«Часы, проведенные под обломками, никогда не сотрутся из памяти»: 29-я годовщина со дня землетрясения

Фотография женщины и троих детей, спасенных из-под обломков через полтора дня после землетрясения в Армении 7 декабря 1988 года, вскоре появилась на первых страницах ведущих мировых изданий.

Марине Нуроян даже представить себе не могла, что случайно сделанная фотография может стать символом стихийного бедствия, которое постигло страну 29 лет назад. С трудом сдерживая слезы, она рассказывает, что часы, проведенные под обломками, никогда не сотрутся из ее памяти.

«Прошла та ночь. Это была очень болезненная ночь. Представьте себе, что я лежала на острых камнях. Я не чувствовала ног, я уже даже об этом не думала, у меня на груди был мой ребенок… мы дрожали от холода, был декабрь месяц. Затем прошел второй день. Мой муж потом мне рассказывал, что прибыли танки, тракторы, чтобы разгребать завалы. Так нас вызволили. Я была босая, в домашней одежде. Меня сразу укрыли, мой дядя снял свои туфли и одел их на меня. Я вообще спать не могла. Мне все время казалось, что земля движется. Это невозможно забыть. Неправда, что с годами это забывается. Это не забывается», - в беседе с Радио Азатутюн рассказала Нуроян.

После землетрясения семью Нуроян искали и нашли австрийцы. Она была первой, кому предоставили квартиру в построенном австрийцами районе Гюмри, который так и называется – Австрийский квартал. «Они нашли нас во времянках. Редактор газеты «Курьер» сказал, что они организовали сбор пожертвований по той фотографии для строительства этого квартала, и чтолюди просили, чтобы, когда началось строительство, этой семье обязательно предоставили жилье. Они пришли и нашли нас, сказали, что предоставят жилье. Нам поначалу не верилось», - говорит Нуроян.

Вскоре после этого у Марине родился мальчик. Она говорит, что жизнь продолжается: «Жизнь продолжается, после землетрясения я родила мальчика, сыну сейчас 22 года, он выучился резьбе по дереву. Сейчас он за границей».

Марине вновь стал героиней фотоснимка через 20 лет после землетрясения. На выставке, организованной посольством США, рядом со сделанным в 88-м году снимке появилась новая фотография, на которой Марине уже со внуками.

Спустя 29 лет после землетрясения тысячи семей в Гюмри все еще живут во времянках. Хотя государство считает свою обязанность по отношению к оказавшимися бездомными семьям выполненной, проблема окончательно не решена. В списке ожидающих постоянное жилья находятся более 700 семей, но их вопрос не стоит на повестке дня.

«Эти 700 семей все еще надеются, что в один прекрасный день они станут бенефициарами. И хоть согласно решению правительства обязанность государства считается выполненной, эти семьи по-прежнему находятся в списке муниципалитета Гюмри как семьи, ожидающие жилье», - в беседе с Радио Азатутюн отметил начальник отдела городского развития Ширакской областной администрации Альберт Маркарян.

В результате землетрясения 1988 года в Гюмри было разрушено 20612 квартир, еще 3547 квартир стали аварийными. В последние годы существования Советского Союза в городе было построено 4500 зданий. За 29 лет последовавших за землетрясением Гюмри с помощью различных источников финансирования квартиры получили 21185 семей.

В вопросе обеспечения жильем самой крупной программой была программа Агентства США по международному развитию «Сертификат на покупку квартир»: около 5 тысяч семей стали владельцами жилья в рамках данной программы.

Гюмри отстраивался главным образом за счет Фонда Линси, еще около 3 тысяч квартир были построены Американским Красным Крестом.

За счет средств государственного бюджета Армении было построено 5600 квартир, а также были выданы сертификаты на приобретение 1054 квартир. Жилье в Гюмри было также построено благодаря Всемирному банку, Всеармянскому фонду «Айастан», американскому благотворителю Джону Хантсману. Тем не менее, по разным подсчетам, во временных домиках по-прежнему остаются от 3000 до 3500 семей.

Представители фонда «Гюмри без домиков» посетили кварталы города с времянками и зарегистрировали каждый такой домик. По данным фонда, в Гюмри насчитывается 2983 домика, в 2399 из которых живут люди.

Губернатор Ширакской области Артур Хачатрян говорит: «Надо понимать, как люди оказались в домиках. То есть, если кто-то живет в одной из деревень близ Гюмри и три года назад приехал в город и приобрел времянку, а кто-то из этой времянки получил постоянное жильем, то нечестно ожидать от государства, что оно обеспечит жильем и нового владельца времянки. Или же, если была большая семья, было пять братьев, которые в свое время жили в трехкомнатной квартире, а сейчас государство выделило им четырехкомнатную квартиру, но теперь каждый из этих пяти братьев хочет по трехкомнатной квартире. Разве государство должно давать взамен потерянной трехкомнатной квартиры 15 комнат?»

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Жилищная проблема не может быть решена за счет общинного бюджета Гюмри, который составляет 3 миллиарда драмов (около 6 миллионов, 160 тысяч долларов). На вопрос, какой вариант он видит для того, чтобы избавить город от времянок, мэр Гюмри Самвел Баласанян ответил так: «Например, мы можем предоставить землю под времянками владельцам этих времянок, которые на ипотеку смогут построить постоянное жилье».

Член Совета старейшин Гюмри Левон Барсегян считает, что для государства не является большой проблемой предоставление жилья 3 тысячам семей. По его мнению, при желании данный вопрос можно решить за 4 года. «Для решения проблемы бездомности в Гюмри нам нужно 35-40 миллионов долларов. Это составляет 1,2-1,3% от государственного бюджета, и ежегодно выделяя 0,3% от бюджета, или 8-10 миллионов долларов, можно за четыре года полностью решить проблему», - отметил Левон Барсегян.

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Если проблема проживающих во времянках людей решена не будет, то бедность и нищета в этих семьях будет только углубляться, убежден глава организации «Ширак центр» Ваган Тумасян. Руководимая им общественная организация уже несколько лет помогает людям, живущим во времянках, раздавая им дрова с помощью армян-благотворителей из США.

«В то время как наши наблюдения в прошлом году показали, что около 15-20 процентов смогли решить проблему отопления в зимний период, в этом году мы видим, что только 2-3 процента могут это сделать. То есть, нищета углубилась», - отметил Тумасян.

Семьи, живущие во временный домиках, ждут, что кто-то постучит им в дверь и скажет, что дарит им квартиру.

Сос Саакян, один из благотворителей фонда «Гюмри без домиков», подарил трехкомнатную квартиру семье Андраника Мшкляна. Семья из пяти человек, которая проживала в железном домике площадью в 20 квадратных метров, не верила, что стала владельцем собственной квартиры: «Мы не знали, что нам предоставят жилье. У нас не было надежды».

В следующем году, в год 30-й годовщины землетрясения, фонд планирует провести телемарафон с тем, чтобы попытаться до 7 декабря следующего года освободить Гюмри от времянок.

​​Подземные толчки силой в 9 баллов по шкале Рихтера, которые произошли в Армении 7 декабря 1988 года в 11:41, вызвали серьезные разрушения в северной части страны – пострадали Спитак, Ленинакан (ныне Гюмри), Кировакан (ныне Ванадзор), Степанаван и многие другие города и поселки.

Землетрясение, по официальным данным, унесло жизни 25 тысяч человек, сотни тысяч людей остались без крова.