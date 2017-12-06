Исследование: Жители Еревана потребляют загрязненные тяжелыми металлами фрукты и овощи

По результатам исследования департамента оценки риска пищевой цепи Центра эколого-ноосферных исследований Национальной академии наук Армении, потребляемые жителями Еревана помидоры, яблоки, перец, морковь и зелень загрязнены тяжелыми металлами.

«В пяти продуктах риск для здоровья ереванцев уже превышен в 1,8 раза. Только в результате потребления этих пяти продуктов. Из тяжелых металлов были медь, никель, свинец, мышьяк, ртуть и кадмий», - в беседе с Радио Азатутюн сказал руководитель департамента Давид Пипоян.

При проведении исследования учитывалось также, в каком количестве потребитель потребляет каждый продукт. Чем чаще данный фрукт или овощ оказывается на столе потребителя, тем больше возрастает риск того, что в организме появятся тяжелые металлы. «На первом месте по индексу риска для здоровья находятся помидоры. За ними следуют яблоки, потому что ереванцы очень любят летом постоянно ставить на стол яблоки. Следом за яблоками идет перец, затем зелень, а затем морковь. Здесь также, если вы обратите внимание, больший риск возникает в зависимости от объемов и частоты потребления», - сказал Пипоян.

В Ереване исследования еще продолжаются. Специалистов особенно интересует состав арбузов и дынь, потребляемых летом в больших объемах.

И если в случае столицы исследование не определяет, где были выращены продукты, содержащие тяжелые металлы, другое исследование указывает на загрязненность фруктов и овощей в конкретном месте. Речь идет о селе Сюник, расположенном недалеко от хвостохранилища Арцваник медно-молибденового рудника в Сюникской области. В культивируемых там растениях обнаружено превышение допустимой предельной концентрации меди, молибдена, ртути и ряда других тяжелых металлов.

«На первом участке допустимый порог превышен в 4 раза, а в том лобио, которое выращивается непосредственно вблизи эксплуатируемых территорий, риск для здоровья превышен в 25 раз», - сказал Пипоян.

Использование пищи, загрязненной тяжелыми металлами, может привести к ряду проблем со здоровьем, включая возникновение рака. «Молибден в организме является антагонистом железа и может выводить его из организма. И если у вас высокие металлические факторы, то, в частности, возможен риск онкологии. Смотрите, в чем проблема: причина не в дефиците железа, а в избытке молибдена, который выводит железо», - отметил специалист.

Самвел Саргсян, возглавлявший село Сюник до укрупнения общин, считает начавшееся в 2013 году исследование устаревшим. Он заверяет, что в селе, расположенном всего в километре от хвостохранилища, в настоящее время нет загрязненных земель. «Сейчас эти земли поливаются чистой поливной водой. Тот, кто поднимает подобную панику, не верьте им и не лейте воду на их мельницу. Мы эти земельные участки, которые были загрязнены, засеяли люцерной. А люцерна поглощает из почвы тяжелые металлы», - сказал он.

Глава села, в то же время, отмечает, что изучение состава почвы после предположительной очистки не проводилось.

Что предприняла Государственная служба безопасности продуктов питания Министерства сельского хозяйства? Пресс-секретарь Нвард Аракелян в телефонной беседе с Радио Азатутюн отметила, что широкомасштабных изучений не проводилось, но в ближайшие месяцы они планируются. «Проблема не нова. Это не так, что прямо в данный момент нужно ею заниматься. Проблема скорее требует системного и целостного решения. А если здесь еще отметить, что фрукты и овощи являются немаркируемыми продуктами... Здесь появляется проблема разделения. Мы ответим на ваши вопросы после изучения полной картины и результатов мониторинга».

Каким изменениям подвергается организм жителей Армении после приема пищи, загрязненной тяжелыми металлами? Существует ли подобное исследование? На эти вопросы в Министерстве здравоохранения Радио Азтутюн пообещали ответить позже.

Между тем, доктор пищевых наук Давид Пипоян, указывая на проведенное в Ереване исследование, бьет тревогу: «Если сюда добавить еще и арбуз и дыню и сопоставить с другими нашими исследованиями, то можно сказать, что ереванцам всего за считанные годы грозит стать нездоровым обществом».