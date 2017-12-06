Пашинян гражданам Армении: «Вы не будете жить хорошо, это результат вашего выбора»

«Вы не будете жить хорошо, это результат вашего выбора, наслаждайтесь», - обращаясь к гражданам Армении, с трибуны Национального собрания заявил депутат оппозиционной фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян.

«В этой стране ничего не изменится, дорогие граждане, до тех пор, пока вы берете 10-15 тысяч драмов и голосуете за взятку. Вы этим выносите себе приговор. Вы продолжите оставаться бедными, продолжите оставаться незащищенными, продолжите эмигрировать. Продолжите оставаться в той реальности, в которой сегодня живете», - сказал Пашинян.

«Елк» будет голосовать против проекта бюджета на следующий год. Оппозиционная фракция «Царукян» также будет голосовать против, заявила Наира Зограбян.

Глава фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян, касаясь прозвучавших с трибуны оценок, сказал: «Здесь в большей части выступлений в основном затрагивались выборы, и если все вы помните, все те политические силы, которые преодолели порог и прошли в парламент, высказывали в связи с этим большое удовлетворение. Во время выборов ни одна политическая сила, ни одно доверенное лицо или член комиссии не подали ни одной жалобы. Было несколько жалоб со стороны наблюдателей. Не было никакого поствыборного процесса, ни одной акции протеста, ни одного митинга, было всего одно обращение в Конституционный суд, это было сделано от имени фракции АНК. То есть все были довольны своими результатами».

Представители правящей коалиции - РПА и АРФ «Дашнакцутюн» - заявили, что правительство представило стабилизационный, реалистичный, обеспечивающий экономические основы проект бюджета.