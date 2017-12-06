Арам Саргсян: Правительство Карена Карапетяна и реализация соглашения с ЕС несовместимы

Бывший премьер-министр Армении, депутат от фракции «Елк» («Выход») Арам Саргсян считает, что нынешнее правительство не претворит в жизнь подписанное в конце прошлого месяца Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом.

По словам оппозиционного депутата, основным препятствием является членство Армении в Евразийском экономическом союзе и правительство премьер-министра Карена Карапетяна, который «представляет интересы российского капитала в Армении».

«Я считаю, что правительство Карена Карапетяна и реализация этого соглашения несовместимы», - в интервью Радио Азатутюн заявил Арам Саргсян, отметив, что за более чем год своего премьерства Карапетян так и не посетил Европу.

«Карен Карапетян представляет здесь интересы российского капитала. Это очевидно», - подчеркнул представитель блока «Елк».

Арам Саргсян отметил, что «откровенно не ожидал, что МИД Армении и действующий президент Армении подпишут этот документ». «То, что они подписали, то, что Серж Саргсян поехал и подписал этот документ, и Министерство иностранных дел сделало эту работу, по их части я считаю подвигом. Они преодолели свой внутренний страх: «Что скажет товарищ Путин или Россия». Они поняли, что хуже этого уже не будет», - подчеркнул депутат от оппозиции.

На вопрос, считает ли он, что соглашение с Европейским Союзом будет осуществлено, если Серж Саргсян займет пост премьер-министра в апреле 2018 года, Арам Саргсян ответил так: «Дух документа и несменяемость власти противоречат друг другу».