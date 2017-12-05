Генерал Багманян по призыву министра обороны подал рапорт о демобилизации

По призыву министра обороны Вигена Саргсяна заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Айказ Багманян подал рапорт о демобилизации. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил министр обороны.

«Генерал Багманян подал рапорт о демобилизации, следуя моему призыву. Как всегда, эти решения принимает президент республики», - сказал министр.

В ответ на вопрос о причине своего призыва он привел следующее объяснение: «Невыполнение рабочих договоренностей, что было несовместимо с дальнейшей совместной службой».

Обычно, когда отправлялись в отставку в особенности высокопоставленные военные, почти всегда в официальных сообщениях указывалось, что они освобождены от должности по собственному заявлению.

Примечательно, что на этот раз министр обороны не только публично сообщает, что генерал-лейтенант Багманян написал рапорт о демобилизации по его призыву, но и указывает причину: заместитель начальника Генштаба не выполнил свои обязанности.