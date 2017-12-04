В Армении снова будут искать нефть

В ближайшее время в Ширакской, Лорийской и Тавушской областях планируется проведение работ по разведке нефтяных месторождений. А в Вайоцдзорской области одна канадская компания с разрешения Министерства охраны природы Армении уже начала разведочные работы. Об этом сегодня во время проведенного в Гюмри общественного обсуждения заявила специалист Экспертного центра воздействия на окружающую среду Министерства охраны природы РА Заруи Зурначян.

Для начала работ по поиску запасов нефти заключения Министерства охраны природы ожидает еще одна, новосознанная компания - «Армянская компания нефти и газа». Эта компания принадлежит холдингу «Энерго Инвест», собственником 100 процентов акций которого является закрытое акционерное общество «Ташир Капитал». Согласно сведениям, указанным на сайте холдинга, подавляющая часть акций «Ташир Капитал» принадлежит семье проживающего в России бизнесмена Самвела Карапетяна.

«Армянская компания нефти и газа» планирует осуществить разведочные работы в шести общинах Ширакской области. На состоявшемся сегодня общественном обсуждении представитель компании Эрик Ананян сказал, что они будут искать нефть методом, отличающимся от тех методов, которые до сих пор использовались при исследованиях.

«Мы хотим посредством волновых исследований понять, есть ли запасы нефти и газа, которые имели бы промышленное значение. Изучение будет проведено посредством магнитно-резонансных волн, в данный момент буровые скважины бурить мы не будем, просто составим геологическую карту местности. Если поймем, что есть [запасы], имеющие определенное промышленное значение, тогда наступит уже другой этап», - сказал Ананян.

В общественном обсуждении участвовали научные сотрудники Института геофизики. Некоторые из них много лет назад принимали участие в работах по поиску нефти. Напомним, в результате этих работ в Армении нефть не была обнаружена. Насколько вероятно, что в Ширакской области есть залежи нефти? На этот счет участник разведочных работ Амаяк Ованнисян сказал, что в отличие от ранее проведенных работ, когда была достигнута глубина 4 км, на этот раз они проникнут глубже, а давать оценку вероятности пока рано.

Другой научный сотрудник, Ролан Гаспарян, обеспокоен: если даже нефть будет обнаружена, это содержит в себе опасности. «Я вижу огромную опасность для Ширакской области, если даже нефть будет обнаружена, потому что это будет иметь губительные последствия для нашего сельского хозяйства», - сказал он.

Экологи обеспокоены, по их утверждению, магнитно-резонансное исследование небезопасно для флоры и фауны. Однако, по словам Заруи Зурначян, разведочные работы, которые будут осуществлены выбранным методом, не окажут воздействия на окружающую среду.

Когда именно начнутся работы по поиску нефти, пока неясно. Во всяком случае, сегодняшнее общественное обсуждение было сочтено состоявшимся за предоставление положительного заключения.