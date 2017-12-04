«Боруссия» хотела бы, чтобы Мхитарян вернулся – британские СМИ

Дортмундская «Боруссия» следит за ситуацией, сложившейся вокруг Генриха Мхитаряна, и хотела бы, чтобы он вернулся в ее состав. Хотя немецкий клуб об этом официально ничего не сообщал, однако в британских СМИ и на спортивных сайтах эта тема довольно активно обсуждается.

Основной причиной подобных предположений стало то, что Мхитарян выбыл из основного состава «Манчестер Юнайтед», в то время как в «Боруссии», согласно комментаторам, он мог бы вновь обрести свою игру. При этом, в Бундеслиге «Боруссия» в настоящее время не входит в число ведущих команд, и возвращение бывшей звезды команды может оказаться полезным для обеих сторон.

Согласно различным источникам, на начинающихся в январе в Премьер-лиге каникулах, когда откроется трансферное окно для покупки и продажи футболистов, тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет приобрести у лондонского «Арсенала» одного из ведущих игроков этого клуба - Месута Озиля. Когда ему задали вопрос об этом, Моуринью не ответил, но и не опроверг циркулирующие слухи. Предполагается, что в случае, если сделка состоится, Моуринью избавится от Мхитаряна.

Тренер «Манчестер Юнайтед» вновь недоволен игрой Генриха Мхитаряна. В последних матчах Мхитарян не участвует. Моуринью иногда даже не включает его в резервный состав. Так было и в последней игре с «Арсеналом». В стартовых матчах Премьер-лиги Мхитарян сделал пять голевых передач, а в последующих матчах забил три гола, но затем у него игра не заладилась. Моуринью предпочел вместо него видеть на поле других полузащитников команды, в частности, Джесси Лингдарда, посчитав, что тот больше соответствует его футбольной схеме.

В предыдущем матче Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» в Лондоне со счетом 3:1 одержал победу над хозяевами поля - «Арсеналом». В этой игре Лингдард стал автором двух голов, а на пресс-конференции после матча Моуринью похвалил Линдинга. Он, в частности, сказал, что когда команда играет с двумя форвардами, полузащитник Лингард вовремя появляется на завершающей линии атаки.

А совсем недавно, в ноябре, Моуринью пожаловался на Мхитаряна. «Я недоволен его игрой, я говорю не об одном или двух, а о трех, четырех или пяти матчах. Турнир он начал очень хорошо, однако затем постепенно, шаг за шагом, стал исчезать», - сказал португальский тренер, добавив, что Мхитарян вернется в основной состав, если кто-либо из него выйдет.

В 2016 году Мхитарян из дортмундской «Боруссии» перешел в «Манчестер Юнайтед», сумма трансфера составила 37 млн фунтов стерлингов. В результате Мхитарян стал самым дорогим футболистом постсоветского пространства.

В предыдущем турнире в составе «Боруссии» он был признан лучшим игроком, однако его старт в Премьер-лиге не был удачным. На линии полузащиты «Манчестер Юнайтед» имеется большое число высококлассных футболистов, и некоторое время Мхитарян либо не играл, либо выходил на замену. В социальных сетях даже были созданы группы в его поддержку. Наконец, спустя некоторое время, Мхитарян нашел свою игру и в «Манчестер Юнайтед», но история, похоже, повторяется.