Обзор прессы за 2 декабря

Армянские СМИ продолжают обсуждать подписание соглашения Армения-ЕС, в том числе реакцию российских телеканалов на данное событие.

Газета «Жоговурд» пишет: «У властей продолжает сохраняться эйфория после подписания соглашения с ЕС. На парламентских слушаниях по теме в пятницу представитель правящей партии Армении Армен Ашотян заявил, что этим документом будет улучшена жизнь граждан. Власти пребывали в такой же эйфории после вступления Армении в ЕАЭС. Мы не раз слышали о том, что армянские товары завоюют 180-миллионный рынок. Но реальность сегодня свидетельствует о другом».

По поводу шума на российских телевизионных каналах в связи с подписанием соглашения Армения-ЕС газета «Айкакан жаманак» пишет: «За последние 10 дней по трем российским телевизионным каналам: «Звезда» «Первый канал» «НТВ», имели место нападки на Армению. Как в беседе с нашим изданием сказал российский политолог, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, Армения не является страной первой важности для России, так что для того, чтобы сразу три канала обратили внимание на Армению, у России должны были быть веские причины. И такой причиной, по мнению политолога, стало подписанное Арменией соглашение с ЕС».

«Паст» отмечает, что после подписания соглашения Армения-ЕС «по теме армяно-российских отношений вновь активизировались российские эксперты, представители интеллигенции и публицисты, состоящие на службе у Кремля, которые пытаются обосновать, оправдать продажу очередной партии российского оружия Азербайджану, одновременно осуждая Армению за поиски геополитической альтернативы».