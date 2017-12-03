БДИПЧ/ОБСЕ отмечает недостаток доверия общественности к избирательному процессу в Армении

Избирательные взятки и достоверная информация о давлении на избирателей бросили тень на процесс парламентских выборов этого года. Об этом говорится в заявлении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ).

Подводя итоги выборов 2 апреля, организация, которая осуществляла наблюдательскую миссию, выступила с докладом, в котором, в частности, подчеркивается: «Несмотря на положительную оценку законодательных реформ и использование новых технологий для уменьшения фальсификаций выборов, достоверная информация об избирательной взятке, давлении на государственных служащих и работников частного сектора бросили тень на избирательный процесс».

Заключительный доклад БДИПЧ/ОБСЕ был также представлен представителям политических сил и гражданского общества.

По словам члена оппозиционного блока «Елк» («Выход») Эдмона Марукяна, БДИПЧ/ОБСЕ зафиксировало реальность: «Основные проблемы, которые существовали и существуют, начиная от массового подкупа избирателей и кончая запугиванием избирателей и контролем над контролирующими, были отражены в отчете».

Констатируя недостаток доверия общественности к избирательному процессу в Армении, БДИПЧ/ОБСЕ призывает власти и политические партии страны предпринять шаги для реформирования законодательной сферы, укрепления общественного доверия к справедливым выборам и публичному осуждению купли и продажи голосов избирателей.

Представляющая общественную организацию «Союз информированных граждан» специалист в области СМИ Сона Газарян считает, что отчет БДИПЧ/ОБСЕ довольно строгий, и что власти Армении должны сделать соответствующие выводы.

Вице-спикер Национального Собрания, представительница правящей Республиканской партии Армении Арпине Ованнисян, тем не менее, не принимает предвзятую позицию оппонентов. Бывший министр юстиции, в частности, указала на новый «Избирательный кодекс», в котором, как подчеркнула она, несмотря на пессимизм оппозиции, власти включили ряд принципиальных изменений.

Как заметила Арпине Ованнисян, в своей окончательном докладе БДИПЧ/ОБСЕ констатирует, что выборы «были хорошо организованы и в целом соблюдались основные свободы». Вице-спикер армянского парламента одновременно подчеркивает, что призыв наблюдательской миссии, как это отмечается в докладе, направлен не только властям.