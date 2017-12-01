Замминистра: В 2017-2020 гг. Армения получит от ЕС содействие в размере 170 млн евро

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиций Гарегина Мелконяна, новое соглашение Армения-Евросоюз позволит увеличить объемы экспорта в Европу.

«Потому что это выгодно для всех тех организаций, которые производят продукцию в Республике Армения. Отмечу, что это касается не только предприятий с армянским капиталом. Этой возможностью могут воспользоваться и иностранцы как из стран-членов ЕАЭС, так и из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Например, многие страны-члены ЕАЭС не имеют GSP+ (льготный торговый режим с ЕС - ред.). Основав в Армении предприятие и производя продукцию, имеющую армянское происхождение, они могут воспользоваться этими льготами. Это в каком-то смысле также формирует хорошую среду для привлечения инвестиций», - в беседе с Радио Азатутюн сказал замминистра.

По его словам, более 90% товаров, произведенных в Армении, уже экспортируются в страны ЕС с нулевой ставкой таможенных пошлин, также благодаря предоставленному Брюсселем Еревану льготному торговому режиму GSP+.

Мелконян отмечает, в ближайшие годы необходимо сосредоточиться на обеспечении стандартов качества: «Что нужно сделать, чтобы в этом плане наша продукция соответствовала? Есть процедуры, которые страна должна провести внутри. Я имею в виду, например, создание лабораторных возможностей, правовые изменения с точки зрения соответствия процедур европейским требованиям. Есть вещи, которые нам нужно привести в соответствие. Например, чтобы наши сертификаты стали признаваемыми европейскими структурами и прочее. Для всего этого нужна была правовая основа, нужен был пакет договоренностей, который это соглашение предусматривает».

Замминистра говорит, что все эти проблемы не будут решены на следующий же день после вступления соглашения в силу, договоренности еще должны быть реализованы. Евросоюз также предоставит финансовое, техническое и консультативное содействие для реализации этих обязательств. Мелконян привел цифры: в 2017-2020 гг. Армения получит до 170 миллионов евро в качестве помощи.

Замминистра особо подчеркивает, что из этой суммы ни одна лума не является кредитом, поэтому кредитное бремя Армении не увеличивается. «Это содействие будет предоставляться на основе отдельных ежегодных программ и будет включать весь инструментарий поддержки Европейского союза: твининг, бюджетное содействие, различные другие мероприятия, самые разные инструменты информационного, технического содействия», - отметил он.

Ованнес Игитян, который в качестве эксперта участвовал в переговорах вокруг так и не подписанного в 2013 году Соглашения об ассоциации с ЕС, в беседе с Радио Азатутюн сказал, что новое соглашение Армения-Евросоюз - это возможность для людей оставаться и работать в Армении, а также для того, чтобы произведенные в Армении товары не отличались от произведенных в Италии или Франции. «То есть, работая здесь, люди могут и иметь рабочие места, и получать деньги. В Армении одна проблема, если выйдем на улицу и спросим людей, не являющихся экономистами по специальности, они скажут, что нет рабочих мест. И если это соглашение будет правильным образом реализовано, этот вопрос можно будет решить. Здесь не имеет никакого значения - «и-и», или «или-или»... речь не об этом. Если произведенная в Армении продукция будет иметь возможность продаваться во Франции, это не значит, что мы настроены профранцузски и антироссийски... нет. Все страны работают таким образом», - сказал Игитян.

По мнению эксперта по международным вопросам, очень важно, чтобы процесс выполнения обязательств не носил имитационного характера. «С одной стороны, они говорят, что могут неограниченно предоставить свой опыт, а для проведения некоторых реформ могут оказать также финансовую помощь. И чем более практически, а не имитационно Армения представит программы и обратится к Евросоюзу, тем скорее проблемы будут решены».

По мнению экономиста Ваагна Хачатряна, соглашение - это возможность, данная Евросоюзом Армении, мяч в настоящее время находится на поле властей Армении. «Это свет во всех смыслах: в политическом, экономическом, социальном, которым мы должны воспользоваться. Насколько воспользуемся, уже зависит от нас. Что говорят представители Евросоюза? Они говорят: мы предоставляем эти возможности. Кроме предоставления этих возможностей они также оказывают помощь. Задачей властей нашей страны сейчас должно быть создание соответствующих экономических условий для достижения этих стандартов, чтобы было налоговое поле, правовое поле, среда для экономической деятельности», - отметил Хачатрян.

По мнению экономиста, разумно воспользоваться возможностями, предоставляемыми как Европейским союзом, так и Евразийским экономическим союзом. «Но сравнивающие эти два союза молчат о самом важном: Евросоюз и предоставляет возможность, и оказывает финансовую помощь, ЕАЭС же об этом не говорит, потому что ЕАЭС не имеет таких возможностей. Эту разницу мы должны суметь понять, понять, почему во многих случаях страны тяготеют к Евросоюзу. Потому, что они действительно нуждаются в этой финансовой помощи».