С 1 января ожидается подорожание товаров широкого потребления

Ровно через месяц подорожает ряд товаров широкого потребления. С 1 января 2018 года по части некоторых видов товаров в Армении вступят в силу ставки таможенных пошлин Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в результате чего повысятся цены на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Из товаров широкого потребления подорожают, к примеру, мясо птицы, молоко, сливочное масло, растительное масло, чай, ввозимые из не входящих в ЕАЭС стран.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян в беседе с Радио Азатутюн заверил, что подорожания будут незначительными. «Повышение ставок таможенных пошлин составит порядка 1-2%, примерно на 4% подорожает мясо птицы по сравнению с 2017 годом, по части растительного масла повышение составит до 2%», - сказал он.

Азизян объяснил, что по договору о присоединении к ЕАЭС Армения по части 900 наименований товаров взяла время для постепенного (до 2024 года) приведения таможенных ставок в соответствие со стандартами ЕАЭС. С 1 января вступят в силу новые таможенные ставки для 40 наименований товаров, что предполагает их подорожание. Цель, по словам замминистра, заключается в стимулировании внутренней торговли на евразийском рынке и поощрении местных производителей. «То есть, приводятся в равное поле, где местный производитель уже может реализовать свой товар, что предполагает и рабочие места, и дополнительные возможности», - сказал замминистра.

Он признает, что таким образом, например, цена дешевого импортного мяса птицы достигнет цены местной продукции, но также утверждает, что для местных производителей это является возможностью для основания новых производств и удовлетворения спроса. По его словам, возможно также, что подешевеет местная продукция за счет увеличения объемов продаж.

Говоря о подорожавшем в последнее время почти на 40% сливочном масле, замминистра отметил, что поскольку в Армении его производят не так много, вместо широко используемого новозеландского масла можно использовать российское масло, поскольку для сливочного масла, импортируемого из России-члена ЕАЭС, таможенные ставки не повысятся.

Около 90% таможенных ставок, которые должны измениться к 2024 году, предполагают повышение цены. А с 2020 года повысится цена таможенного оформления автомобилей – в среднем на 5%.

Что касается инфляции, то, по словам замминистра, она не будет высокой. На вопрос, как они собираются смягчить инфляцию, Азизян ответил, что создадут новые рабочие места путем стимуляции местного производства. «В результате у населения будет больше возможностей для трудоустройства и получения дохода, следовательно, больше возможностей для потребления товаров», - пояснил он.

Между тем, по мнению экономиста Артака Манукяна, это ложный способ стимулирования местного производства и у него нет будущего. «Да, отечественных производителей, нужно стимулировать, но для этого есть довольно много косвенных инструментов: гибкие кредиты, лучшие условия для залога и прочее», - сказал Манукян.

Касаясь ожидаемой инфляции, экономист сказал, что помимо ожидающегося подорожания вследствие повышения таможенных ставок в рамках ЕАЭС с 2018 года в странах ЕАЭС повысятся также акцизные ставки, в результате подорожают сигареты, водка и топливо. Со следующего года вступит в силу также ряд положений Налогового кодекса, что также, по словам Манукяна, приведет к ценовому давлению.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян, однако, заверяет, что повышение таможенных ставок не окажет существенного влияния на цены товаров широкого потребления. По его словам, в целом цены вырастут на 1-2%.