Сельчане не позволили золотоискателям организовывать общественные слушания

Сегодня общественные слушания в селе Мгарт Лорийской области не состоялись. Жители Мгарта и соседнего села Ардви, а также экологи не позволили занимающейся разведкой золотых месторождений компании «Мирам», а также представителям Министерства охраны природы войти в бывшее здание сельской администрации Мгарта, где планировалось провести вторые общественные слушания

Сельчане перекрыли ведующую в село дорогу, однако организаторы общественных слушаний добрались до бывшего здания сельской администрации другой дорогой. Участники акции протеста, однако, быстро подошли к зданию и перекрыли вход. Скандируя «Уходите из нашего села!», жители двух указанных общин заставили прибывших покинуть село. Жители говорили, что не хотят слышать никаких аргументов компании и будут выступать против геологических исследований при любом обосновании.

Летом компания «Мирам» подала в Министерство охраны природы Армении заявку на проведение геолого-разведывательных работ на территории общей площадью 200 гектаров. Основная часть территории, около 150 гектаров, принадлежит общине Ардви, где, однако, представители компании встретили со стороны жителей большое сопротивление, после чего оставили в программе лишь около 54 гектаров, принадлежащих общине Мгарт.

На данный момент представители министерства уже покинули Мгарт, там остался лишь представитель компании «Мирам», геолог Манвел Арутюнян, который отметил, что пришел, чтобы представить общественности программу компании. Жители села не расходятся, отмечая, что будут блокировать бывшее здание сельской администрации до тех пор, пока все представители компании не удалятся.

