«Россия сейчас нападает на Армению, потом она смирится» - депутат от РПА

Депутат от правящей Республиканской партии Армении, председатель парламентской комиссии по социальным вопросам Акоп Акопян видит за дискредитирующими и оскорбляющими Армению программами по российским федеральным телеканалам политический заказ.

Акопян убежден, что России не нравится, что Армения, как суверенное государство, проводит самостоятельную внешнюю политику, заключив соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом.

Напомним, что в одном из выпусков программы «Место встречи» на телеканале НТВ российские комментаторы и политологи, касаясь соглашения Армения-Евросоюз, озвучили оскорбительные комментарии в адрес Армении, сравнив страну с замужней женщиной, которая решила закрутить роман с другим мужчиной. Причем, Армения, являющаяся «женой России», якобы пытается уйти от России к Евросоюзу.

Депутат, представляющий правящую партию Армении, считает нормальным, что Россия пытается нанести Армении удары, но также напоминает слова известного индийского политика Махатмы Ганди.

«Если вам кажется, что Россия довольна, что мы решаем для себя задачу суверенитета, то я с этим не соглашусь, потому что России это не нужно. Для России важно не то, кто ты, а то, насколько ты ее слушаешь. Поэтому я говорю, что будут еще более плохие явления. Сохраняйте спокойствие, это нормально. Есть известные слова Махатмы Ганди: когда ты делаешь попытку утвердиться, сначала тебя бьют, а затем смиряются. Так что, мы находимся в стадии получения ударов и должны понять, что это нормально», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Акопян.

Он уверен, что указанные российские телепрограммы готовятся в рамках политического заказа. На вопрос, не намерена ли Армения предпринять определенные шаги с целью противодействия подобной пропаганде, Акоп Акопян ответил: «Если следовать известному Махатме Ганди, то он говорил: будьте спокойны, делайте свою работу».

В отличие от своего однопартийца Акопа Акопяна, другой депутат-республиканец Карен Авакян не видит политического заказа за антиармянской риторикой в российских телепрограммах, поскольку не слышал подобных заявлений от властей России на самом высоком уровне. Он убежден, что то, что мы видим и слышим по российским телеканалам, является мнениями отдельных групп, а высказывающие эти мнения пытаются вбить кол в армяно-российские отношения.

«Это мнение конкретной группы, конкретных людей. Я говорю об официальных мнениях. Я убежден, что политического заказа нет, потому что, повторяю, на самом высоком уровне во всех официальных заявлениях не было подобного рода акцентов», - сказал Карен Авакян.

А депутат от РПА Карине Аджемян подчеркивает, что в ответ на звучащие оскорбления Армения также могла бы через свои телеканалы выразить адекватную реакцию, но необходимости в этом нет. По словам Аджемян, наилучшим ответом должна стать реализация заключенного с Евросоюзом соглашения.

«Честно говоря, я не чувствую себя оскорбленной, а считаю, что в какой-то мере они, наверное, оскорблены, если так себя ведут. Соглашение уже подписано, все сделано, и мы пойдем по этому пути. Они должны смириться с этой мыслью», - в беседе с Радио Азатутюн отметила Карине Аджемян.

Депутат самой крупной оппозиционной фракции «Царукян» Геворк Петросян выражает надежду, что оскорбительные оценки, звучащие в адрес Армении по российским телеканалам, не отражают точку зрения властей России. Если же это не так, то все гораздо хуже, чем кажется, говорит Петросян. По его утверждению, МИД Армении должен принять соответствующие меры. Что касается сравнения Армении в этих программах с «изменяющей женой», то депутат от блока «Царукян» призывает хорошо припомнить, где скрываются истоки «женской измены».

«Они могут напрячь свою память, и, я уверен, что в результате они поймут, что не Армения является источником измены, особенно женской измены. Во-вторых, они должны уважать Конституцию Республики Армения. Мы при осуществлении наших шагов приняли за основу первую статью Конституции РА, согласно которой Армения – суверенное государство. Где же тогда остаются суверенитет и идея государства, когда мы должны обуславливать наши внешнеполитические векторы какими-то приходящими с севера ветрами. Я не считаю, что это было сделано на уровне уличного хулигана, чтобы мы говорили, что не нужно серьезно относиться к подобным мнениям и их нужно игнорировать. Наш МИД, который, говоря начистоту, на мой взгляд, не всегда оказывается на высоте в подобных случаях, должен отреагировать, должен потребовать уважать наш суверенитет», - сказал Геворк Петросян.