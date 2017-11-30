Встреча Налбандян-Мамедъяров, вероятно, состоится 6 декабря в Вене

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, вероятно, состоится 6 декабря в Вене. В эти дни в столице Австрии будет проходить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

О предстоящей встрече с Эдвардом Налбандяном рассказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Турции и Пакистана в Баку. Мамедъяров сказал, что встретится в Вене с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении. Он сообщил, что Азербайджан дал свое согласие на встречу.

«Мы всегда говорим, что переговоры должны быть логичными и субстантивными. В ходе московской встречи мы провели с сопредседателями глубокие и подробные обсуждения. Наверное, сопредседатели продолжат переговоры в этом направлении», - сказал он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что вчера встретился с сопредседателями Минской группы. «Я сказал им о необходимости быть более активными, решительными и искренними, и подчеркнул, что окажу поддержку в этой области», - заявил Чавушоглу, напомнив также о встрече президентов Турции и России - Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. По его словам, на этой встрече Эрдоган сказал, что если Россия будет решительной, то карабахский вопрос найдет свое решение, и Турция поддержит эту инициативу.

Министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что три страны придерживаются единой позиции в вопросах Кашмира, Нагорного Карабаха и Северного Кипра и должны выступать с этой позицией для урегулирования этих вопросов.

Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана проводится впервые. В документе, принятом по итогам встречи, они выразили решительную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности государств и принципу неприкосновенности признанных на международному уровне границ.

Министры иностранных дел трех стран договорились провести следующую встречу в 2018 году в Исламабаде.

Главы МИД Турции и Пакистана в Баку встретились также с президентом Азербайджана.