В преддверии новогодних праздников продукты питания вновь дорожают

Потребители на содержимом собственных карманов почувствовали, как за последний месяц выросли цены на сливочное масло, яйца, сыр и мясо.

В беседах с Радио Азатутюн ереванцы выражали недовольство сложившейся ситуацией, отмечая, что это повторяется каждый год. Рост цен на указанные товары подтвердили и продавцы магазинов.

Инфляцию зафиксировала и Национальная статистическая служба, по данным которой в октябре этого года по сравнению с октябрем 2016 года сливочное масло подорожало примерно на 40%. А если рассматривать по конкретным маркам, то в тот же период прошлого года один килограмм «Новозеландского» масла стоил 2800 драмов, сейчас же он продается по цене 4300 драмов. По такой же цене можно купить и один килограмм масла «Анкор», между тем, в октябре 2016 года оно продавалось по цене 3000 драмов.

По причине этого стремительного роста цен рынок сливочного масла оказался в центре внимания Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК).

Советник председателя ГКЗЭК Гаяне Саакян в беседе с Радио Азатутюн сказала, что он провели мониторинг лишь на рынке «Новозеландского» масла, поскольку объемы его потребления самые большие. Комиссия зафиксировала, что растущая начиная с октября цена масла уже примерно месяц как стабилизировалась.

А причиной роста цены, по словам Саакян, является существующая на международном рынке инфляция. «Комиссия провела изучение и выяснила, что цены продажи новозеландского масла на международном рынке продолжают расти. Цена одной тонны новозеландского масла в течение одного года с 2700 долларов поднялась до 5890 долларов. То есть, имела место значительная инфляция, которая, естественно, отразилась на всех тех странах, которые импортируют новозеландское масло», - сказала она.

В преддверии новогодних праздников потребителей больше всего волнует рост цен на рынке яиц. Комиссия и здесь зафиксировала повышение цены на 2-3 драма. При этом, в занимающих доминирующее положение на рынке торговых сетях одно яйцо в среднем можно купить по цене 65-70 драмов.

Министерство сельского хозяйства сегодня заявило, что дефицита яиц в стране не ожидается и прежний уровень цен на рынке в ближайшее время будет восстановлен.

В декабре цена на яйца не только не повысится, но и, возможно, снизится. Это сегодня пообещали директора крупных птицеводческих фабрик. По их утверждению, цены выросли, поскольку в связи с карантином из-за птичьего гриппа запоздал импорт новой партии цыплят, но, по расчетам, уже после первой декады декабря ежедневно на рынок будет поступать 2700 ящиков яиц в день, в то время как ежедневное потребление в стране составляет всего 2200 ящиков.

Ситуацию на рынке сливочного масла, мяса и других товаров экономист Ваагн Хачатрян связывает с действующей в Армении экономической моделью, которая, по его словам, себя исчерпала. В то же время, экономист замечает, что чиновники, отвечающие за данную сферу, не хотят нести ответственность за ситуацию.

Хачатрян отмечает, что с 1 января начнут действовать таможенные регулировки стран-членов Евразийского экономического союза, прогнозируя, что обусловленная этим инфляция станет более очевидной.