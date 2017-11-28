Глава МИД Ирана: «Энергетическая и транзитная сферы являются одними из ключевых вопросов нашего сотрудничества с Арменией»

Иран и Армения – хорошие соседи, и у Ирана очень хорошее сотрудничество с Арменией. Об этом сегодня в Ереване на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф.

После встречи со своим армянским коллегой Мохаммад Зариф особо отметил, что энергетическая и транзитная сферы являются одними из важнейших вопросов сотрудничества с Арменией.

«У нас есть довольно хорошая возможность развивать экономические отношения между двумя странами. Меня сопровождают представители экономической сферы и бизнесмены. Одними из ключевых вопросов нашего сотрудничества с Арменией являются сферы энергетики и транзита. Мы также придаем важность сотрудничеству в области науки, окружающей среды и технологий», - заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Эдвард Налбандян в свою очередь отметил, что армяно-иранские отношения динамично развиваются, в том числе вовлекая новые сферы. «Мы понимаем, что есть большой потенциал, и мы с нетерпением ожидаем углубления, расширения и укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях», - заявил министр иностранных дел Армении.

«В повестке нашей встречи были вопросы стимуляции торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте мы затронули подготовительные работы к предстоящему в следующем месяце в Армении 15-му заседанию межправительственной комиссии. Установление сотрудничества ЕАЭС-Иран может обеспечить прогресс в деле развития армяно-иранских экономических отношений», - также сказал Эдвард Налбандян.

По последним данным Национальной статистической службы Армении, за первые девять месяцев этого года армяно-иранская торговля составила 197,4 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 10%. При этом, экспорт из Армении в Иран составил 62,8 млн долларов, импорт – 134,5 млн долларов.

По этому показателю Иран является шестым крупнейшим торговым партнером Армении.

Эдвард Налбандян также сообщил, что сегодня Мохаммад Зариф встретится с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и президентом Армении Сержем Саргсяном.