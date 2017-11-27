Марукян: Никакого «и-и» не произошло»

Власти Армении не осуществили политику «и-и», сегодня во время парламентских слушаний в Национальном собрании заявил член оппозиционной фракции «Елк» Эдмон Марукян.

Слушания были организованы для обсуждения представленного фракцией «Елк» проекта заявления НС о начале процесса выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Со всей ответственностью заявляю, никакого «и-и» не произошло. «И-и» могло произойти, если бы Республика Армения, будучи членом ЕАЭС, подписала с Европейским союзом Соглашение об ассоциации и Договор о глубокой и всеобъемлющей торговле, получив возможность свободно входить на российский рынок и на рынок ЕАЭС по соглашению о ЕАЭС, а также свободно войти на 500-миллиардный рынок ЕС, тогда можно было бы сказать: какой сильный шаг, мы сделали «и-и»», - отметил оппозиционный депутат.

«Даже различные официальные комментарии, некоторые статьи в прессе и также общественное освещение говорят приблизительно об ассоциации, что Армения также ассоциировалась. Ничего подобного нет, и наша позиция не изменилась: чтобы Армения развивалась, необходимо развивать экономику и политическую систему Армении. Во-первых, политическая система, демократические свободы, в результате чего экономика будет развиваться. Для этого Армения должна выйти из ЕАЭС», - добавил Марукян.

Подчеркнув, что если Армения хочет развиваться, она должна подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Эдмон Марукян заметил, что договор о Евразийском экономическом союзе фактически не действует, и именно по этой причине нужно как можно скорее покинуть эту структуру.

«Я должен констатировать, что договор о ЕАЭС не действует. Это очередная инициатива России, которая осталась на бумаге. Со свободным перемещением товаров есть серьезные проблемы, свободного перемещения капитала практически нет, с перемещением услуг есть серьезные проблемы, с передвижением свободной рабочей силы тоже, думаю, пример армянских водительских право, это только один пример, примеров множество», - сказал депутат.

Член фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян возразил, что принцип «и-и» состоялся: «Состоялся, потому что под «и-и» не подразумевалось наличие зоны свободной торговли в двух местах, под «и-и» подразумевалось, прежде всего, геополитическое обстоятельство, а с этой точки зрения Армении удалось избежать конфронтационной риторики, конфронтационных процессов, работать над совмещением интересов и, будучи в одной свободной экономической зоне, параллельно строить политические отношения с другими центрами силы. Это «и-и». Нет страны, которая находилась бы сразу в двух экономических зонах. И здесь мы снова должны подчеркнуть, что внешняя политика Армении осуществляется посредством совмещения интересов».

Ашотян напомнил, что экономические проблемы есть и у стран, ассоциированных с Евросоюзом, а союзы за один день состояться не могут.

«Институциональное становление требует времени. Евросоюз до сих пор строит свои институты, которые не полноценны. Если Евросоюз, который имеет 60-летнюю историю, после такого длинного пути все еще строит свои институты, очевидно, что Евразийский экономический союз за эти 2-2,5 года также должен испытывать эти трудности», - заявил представитель правящей партии.

Правозащитник Артур Сакунц, между тем, уверен, с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно проводить политику «и-и», поскольку эти два союза являются противоположными полюсами. «Они изначально антиподы. Они не могут логически совмещаться. А вы знаете, что со временем бывает с теми, кто пытается одновременно усидеть на двух стульях», - отметил он.

Депутат фракции «Царукян», председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Наира Зограбян сказала, что она, естественно, является сторонницей европейской интеграции, однако выступает против того, чтобы громко хлопать дверью.

А проблемы Армении, по словам Зограбян, на самом деле не связаны с интеграционными процессами. «Легкие нашей экономики закрыты, наша экономика полностью задушена паутиной монополий... я думаю, все проблемы мы должны искать в нашей стране», - отметила она.

Депутаты-республиканцы Самвел Никоян и Айк Бабуханян посоветовали подумать о последствиях этой инициативы.

«Все те страны, которые пошли по пути «или-или», перечислим: Украина имела территориальные потери, Молдова имела территориальные потери, Грузия имела территориальные потери... Самое важное, я прошу также учесть это обстоятельство. Внешняя политика нашего государства, нашей власти дала свои результаты», - заявил Никоян.

«Азербайджан мечтает стать членом ЕАЭС, чтобы диктовать эту политику, чего сегодня он не может делать, не будучи членом ЕАЭС», - в свою очередь заявил Бабуханян.

Руководитель общественной организации «Объединение информированных граждан» Даниел Иоаннисян возразил: «Азербайджан никогда не говорил, что хочет вступить в ЕАЭС. И если Лавров сказал, что они хотят, чтобы Азербайджан вступил в ЕАЭС, это еще не означает, что Ильхам Алиев, который, конечно, диктатор, но не мазохист, хочет войти в Евразийский союз. В связи с территориальными потерями стран, подписавших Соглашение об ассоциации. Тысяча извинений, но из трех стран Восточного партнерства, подписавших Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, территориальные потери после подписания имела лишь Украина. Ни Грузия, ни Молдова не имели территориальных потерь после подписания Соглашения об ассоциации. А Украина имела их после известных событий».

Проект заявления о выходе из ЕАЭС в ближайшее время будет обсуждаться в парламентской комиссии по внешним отношениям.