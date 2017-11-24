Паруйр Айрикян прекращает голодовку

Уже пять дней проводящий голодовку лидер партии «Объединение национальное самоопределение» (ОНС) Паруйр Айрикян сегодня перед зданием Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Ереване заявил, что прекращает голодовку и обращается к генеральному прокурору с требованием привлечь к ответственности председателя ЦИК Тиграна Мукучяна по статье 308 о злоупотреблении властью и невыполнении обязанностей.

Перед тем как зачитать заявление, Айрикян заявил, что поскольку сегодня Армения и Евросоюз подписывают новое соглашение, нужно подождать несколько минут, пока его сторонники принесут флаг Евросоюза, чтобы он сделал это «на его фоне».

Лидер ОНС начал голодовку в воскресенье вечером, протестуя против действий Центральной избирательной комиссии, отказывающейся предоставить ему бланки для сбора 200 тысяч подписей с целью инициирования референдума о внесении поправок в Конституцию.

Между тем, председатель ЦИК Тигран Мукучян возражает: положение об инициировании референдума о внесении поправок в Конституцию посредством сбора 200 тысяч подписей вступит в силу только с апреля следующего года.

Сегодня Айрикян заявил, что Мукучян нарушает подписанные Арменией международные договора. Он также заявил, что число его сторонников увеличивается, к нему примкнули также Демократическая и Объединенная коммунистическая партии.

На вопрос Радио Азатутюн, знает ли он о том, что соответствующее положение Конституции еще не вступило в силу, Айрикян ответил, что они требуют предоставить бланки, чтобы собрать подписи, и когда положение вступит в силу, у них подписи уже будут собраны.

Между тем, Тигран Мукучян сегодня заявил, что подобный бланк еще не разработан, поэтому они не могут его предоставить Айрикяну.

Айрикян, в свою очередь, заявил, что это не является оправданием, так как это право закреплено в Конституции. Лидер ОНС сказал, что он и его сторонник Гагик Саруханян прекращают голодовку, которая был первым этапом, и теперь начинают правовой процесс.

В конце Айрикян добавил, что если сегодня Армения подпишет соглашение с ЕС, то, возможно, в ближайшие шесть месяцев он не будет давать интервью. По его словам, это будет его наказанием, поскольку ранее он прогнозировал, что подписание будет сорвано.