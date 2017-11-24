«У Армении есть сила сказать: мы уважаем всех, но у нас есть свои национальные интересы» - Раффи Ованнисян

Лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян придает важность подписанию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом.

Ованнисян, который накануне саммита вчера в Брюсселе участвовал в саммите Европейской народной партии (ЕНП), в беседе с Радио Азатутюн сказал: хоть не скоро, только споро.

«Как мы все знаем, Соглашение об ассоциации должно было быть подписано четыре года назад, но, к сожалению, из-за нехватки уверенности в себе, нехватки суверенитета, из-за нашего ошибочного выбора это соглашение было снято с повестки дня. […] Армения многое потеряла, не подписав его, но сейчас мы должны учитывать реалии: где находится Армения, кто она, и что показывает ее цивилизационное прошлое и будущее», - сказал Ованнисян.

Он также отметил, что Армения находится между колеблющимися в своих отношениях Россией и Турцией, и чем больше сближаются эти два государства в плане своих стратегических интересов, тем хуже для Армении.

«Мы все знаем сегодня смысл отношений Москва-Анкара. Думаю, что кроме нас европейцы тоже поняли, что Россия не единственный полюс зла, есть и другие силы, которые не созвучны европейским ценностям. Вопрос в том, есть ли демократические перспективы у Республики Армения, находящейся между российской и турецкой империями - государствами, не имеющими демократических перспектив, по крайней мере, на ближайшее будущее. У нее есть сила, есть потенциал в этой политической ситуации сказать: мы уважаем всех, но у нас есть свои национальные интересы, своя демократия и своя Конституция. Это вопрос также для Европы: готова ли Европа выйти из односторонней антироссийскости, как бы инстинктивной, и понять, что Восточное партнерство- это конгломерат, состоящий из разных государств, и Армения - одно из них», - сказал Ованнисян.